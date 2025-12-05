Фестиваль «Спартанские игры» среди команд вузов региона прошел в Самаре

В «МТЛ-Арене» прошел II фестиваль «Спартанские игры» среди команд образовательных организаций высшего образования. Участниками стали команды первокурсников из 12 вузов Самарской области.

Программа фестиваля включала преодоление препятствий на спортивных станциях «Пятипарные лыжи», «Кольцеброс», «Надувные ворота», «Футбольный дартс», «Беличье колесо», «Забег сумоистов», «Полоса препятствий».

По результатам всех испытаний призерами стали:

Тольяттинский государственный университет - золото

Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний - серебро

Самарский социально-педагогический университет - бронза

Участников приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина.

Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди студентов активно способствует вовлечению этой группы населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что отвечает целям госпрограммы «Спорт России». Также проведение фестиваля преследует цели патриотического воспитания подрастающего поколения.

Фото: Maxim Kalinkin/минспорта СО