Фестиваль «Спартанские игры» среди команд вузов региона прошел в Самаре

Главные новости:
Главы муниципалитетов Самарской области приступили к отработке обращений жителей на прямую линию губернатора.
Обращения с прямой линии губернатора Самарской области перешли в стадию исполнения
На месте ДТП до приезда медиков скончался водитель пикапа. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
В Нефтегорском районе на автодороге столкнулись Volkswagen Amarok  и КАМАЗ
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец
По информации Приволжского УГМС 6 декабря температура воздуха в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. 
6 декабря в регионе облачно, местами мокрый снег, туман, гололед, до +2°С
Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просят откликнутся.
Полицейские региона ищут 15-летнего подростка, который не вернулся домой из школы
Анастасия Кнор, руководитель благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие» и СРОО «За информационное общество», стала призёром в номинации «Лидер НКО».
Проект из Самарской области занял 3 место на Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
Юные талантливые учащиеся Самарского хореографического училища на сцене САТОБ показали премьеру «Театральных сказок», созданных по мотивам одноименной книги народной артистки России Илзе Лиепа.
«Волжские сезоны»: Илзе Лиепа представила два проекта в Самаре
Он рассказал о том, как выстроена работа районной администрации после реформы местного самоуправления, о благоустройстве дворов и общественных пространств, ремонте дорог и проездов, реализации нацпроектов.
Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков ответил на вопросы жителей в прямом эфире
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
Фестиваль «Спартанские игры» среди команд вузов региона прошел в Самаре

145
Программа фестиваля включала преодоление препятствий на спортивных станциях «Пятипарные лыжи», «Кольцеброс», «Надувные ворота», «Футбольный дартс», «Беличье колесо», «Забег сумоистов», «Полоса препятствий».

В «МТЛ-Арене» прошел II фестиваль «Спартанские игры» среди команд образовательных организаций высшего образования. Участниками стали команды первокурсников из 12 вузов Самарской области.

Программа фестиваля включала преодоление препятствий на спортивных станциях «Пятипарные лыжи», «Кольцеброс», «Надувные ворота», «Футбольный дартс», «Беличье колесо», «Забег сумоистов», «Полоса препятствий».

По результатам всех испытаний призерами стали:

Тольяттинский государственный университет - золото

Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний - серебро

Самарский социально-педагогический университет - бронза

Участников приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина.

Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди студентов активно способствует вовлечению этой группы населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что отвечает целям госпрограммы «Спорт России». Также проведение фестиваля преследует цели патриотического воспитания подрастающего поколения.

 

Фото:  Maxim Kalinkin/минспорта СО

Теги: Самара

