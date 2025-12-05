«Футбол в школе»: новый сезон проекта Российского футбольного союза стартовал в Самаре

4-6 декабря в Самаре пройдут фестивали для детей и семинары для педагогов в рамках всероссийского проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе». Программа мероприятий стартовала с образовательного семинара для учителей физической культуры – всего в нем приняли участие более 50 человек из Самары и региона.



Как рассказал руководитель методической группы РФС, чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Дмитрий Баранник, семинар для преподавателей физической культуры включает вводную теоретическую часть, практику и интерактив. В рамках практической части учителям рассказывают о том, как в условиях современной школы, в том числе в небольших пространствах и с большим количеством детей можно провести качественное занятие по футболу. В рамках третьей, интерактивной части, педагоги разрабатывают и презентуют свои собственные уроки физкультуры.



Сегодня на базе детского сада № 375, где в этом году было оборудовано мини-футбольное поле с искусственным покрытием, проходит образовательный семинар для педагогов детских садов. Также сегодня и завтра на территории «Самара Арена» состоится футбольный фестиваль «Урок футбола» для школ проекта, а завтра – футбольный фестиваль «Звездочки футбола» для детских садов. В них примут участие звезды российского футбола: заслуженный мастер спорта Динияр Билялетдинов, мастер спорта России международного класса, чемпион мира 2021 года Борис Никоноров, мастер спорта СССР, чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Дмитрий Баранник и футбольный блогер Артем Польшаков.



Федеральный проект «Футбол в школе» реализуется Российским футбольным союзом РФС при поддержке Министерства просвещения и Министерства спорта России. За время реализации проекта по всей стране методическая группа РФС провела 87 выездных семинаров, а региональные методисты – более 400 мероприятий.

Фото: пресс-служба администрации Самары