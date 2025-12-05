«Футбол в школе»: новый сезон проекта Российского футбольного союза стартовал в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Главы муниципалитетов Самарской области приступили к отработке обращений жителей на прямую линию губернатора.
Обращения с прямой линии губернатора Самарской области перешли в стадию исполнения
На месте ДТП до приезда медиков скончался водитель пикапа. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
В Нефтегорском районе на автодороге столкнулись Volkswagen Amarok  и КАМАЗ
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец
По информации Приволжского УГМС 6 декабря температура воздуха в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. 
6 декабря в регионе облачно, местами мокрый снег, туман, гололед, до +2°С
Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просят откликнутся.
Полицейские региона ищут 15-летнего подростка, который не вернулся домой из школы
Анастасия Кнор, руководитель благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие» и СРОО «За информационное общество», стала призёром в номинации «Лидер НКО».
Проект из Самарской области занял 3 место на Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
Юные талантливые учащиеся Самарского хореографического училища на сцене САТОБ показали премьеру «Театральных сказок», созданных по мотивам одноименной книги народной артистки России Илзе Лиепа.
«Волжские сезоны»: Илзе Лиепа представила два проекта в Самаре
Он рассказал о том, как выстроена работа районной администрации после реформы местного самоуправления, о благоустройстве дворов и общественных пространств, ремонте дорог и проездов, реализации нацпроектов.
Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков ответил на вопросы жителей в прямом эфире
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
«Футбол в школе»: новый сезон проекта Российского футбольного союза стартовал в Самаре

Программа мероприятий стартовала с образовательного семинара для учителей физической культуры – всего в нем приняли участие более 50 человек из Самары и региона.

4-6 декабря в Самаре пройдут фестивали для детей и семинары для педагогов в рамках всероссийского проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе». Программа мероприятий стартовала с образовательного семинара для учителей физической культуры – всего в нем приняли участие более 50 человек из Самары и региона.

Как рассказал руководитель методической группы РФС, чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Дмитрий Баранник, семинар для преподавателей физической культуры включает вводную теоретическую часть, практику и интерактив. В рамках практической части учителям рассказывают о том, как в условиях современной школы, в том числе в небольших пространствах и с большим количеством детей можно провести качественное занятие по футболу. В рамках третьей, интерактивной части, педагоги разрабатывают и презентуют свои собственные уроки физкультуры.

Сегодня на базе детского сада № 375, где в этом году было оборудовано мини-футбольное поле с искусственным покрытием, проходит образовательный семинар для педагогов детских садов. Также сегодня и завтра на территории «Самара Арена» состоится футбольный фестиваль «Урок футбола» для школ проекта, а завтра – футбольный фестиваль «Звездочки футбола» для детских садов. В них примут участие звезды российского футбола: заслуженный мастер спорта Динияр Билялетдинов, мастер спорта России международного класса, чемпион мира 2021 года Борис Никоноров, мастер спорта СССР, чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Дмитрий Баранник и футбольный блогер Артем Польшаков.

Федеральный проект «Футбол в школе» реализуется Российским футбольным союзом РФС при поддержке Министерства просвещения и Министерства спорта России. За время реализации проекта по всей стране методическая группа РФС провела 87 выездных семинаров, а региональные методисты – более 400 мероприятий.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

По информации Приволжского УГМС 6 декабря температура воздуха в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С.
Анастасия Кнор, руководитель благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие» и СРОО «За информационное общество», стала призёром в номинации...
Юные талантливые учащиеся Самарского хореографического училища на сцене САТОБ показали премьеру «Театральных сказок», созданных по мотивам одноименной...
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
5 декабря 2025  17:59
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец
58
Также в этом году откроется единый диспетчерский пункт, который позволит распределять экстренные вызовы, в первую очередь оказание помощи больным с инфарктами и инсультами, а также пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
5 декабря 2025  16:10
Прямая линия с губернатором: 22 новых автомобиля скорой медицинской помощи поступят в Самарскую область в первом полугодии 2026 года
246
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
5 декабря 2025  15:53
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
170
Одним из вопросов стал ремонт и благоустройство Ракитовского шоссе: нет переходов, камер, опасная дорога как для водителей, так и для пешеходов.
5 декабря 2025  14:34
Прямая линия самарского губернатора: транспорт и ремонт дорог в числе ключевых
216
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Экономика Самарской области стабильна и растет»
5 декабря 2025  13:48
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Экономика Самарской области стабильна и растет»
224
