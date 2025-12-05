Юлия Ашуркова поосетила с рабочим визитом «ПепсиКо Холдингс» в Самаре

Первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова посетила с рабочим визитом производство ООО «ПепсиКо Холдингс» в Самаре. Предприятие специализируется на производстве продуктов питания и безалкогольных напитков и работает на территории областной столицы уже 28 лет.



На сегодняшний день в ассортименте предприятия, запущенного в Самаре в 1997 году, около 40 видов безалкогольных напитков и 4 вида сиропов. В первой половине 2025 года был отмечен рост объема выпуска продукции – порядка 54,1 миллиона литров безалкогольных напитков. В год проектная мощность предприятия достигает 220 млн литров.



Совместно с директором ООО «ПепсиКо Холдингс» в Самаре Вероникой Фокиной первый заместитель главы города Юлия Ашуркова обсудила вопросы сотрудничества и развития предприятия. Один из вопросов, который будет проработан администрацией города, касается транспортной доступности предприятия в часы пик. Также будет проработан вопрос производственного взаимодействия предприятия с Самарским металлургическим заводом.

Фото: пресс-служба администрации Самары