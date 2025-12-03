Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья помогает выявить инфекции, передающиеся половым путём, на ранних стадиях

Об этом рассказал главный внештатный специалист-дерматовенеролог министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного кожно-венерологического диспансера, д.м.н., профессор Ильдар Шакуров:



"Более 20 лет в регионе ежегодно регистрируется снижение заболеваемости инфекциями, передающихся половым путём. Темп снижения за период 2017-2023 составлял 13%, в 2022-2024 годах на 52%.



Инфекции, передающиеся половым путем – это группа заболеваний, которые передаются от человека к человеку преимущественно при половом контакте с инфицированным партнером. Возбудителями могут быть бактерии, вирусы, грибы, простейшие или паразиты. Известно более 20 инфекций: сифилис, гонококковая инфекция, хламидийная инфекция, ВИЧ и другие.



Некоторые симптомы и признаки, которые могут означать, что ты заразился ИППП:



общие для мужчин и женщин:

язвы ссадины, высыпания, пузырьки или узелки в области половых органов или рта

жжение и боль при мочеиспускании

отечность в области половых органов

лихорадка, озноб, боли различной локализации.



У женщин:

боль в области таза – область между пупком и половыми органами

жжение или зуд

необычные выделения в период между менструациями

боль при половом акте.



У мужчин:

выделения, сыпь.



Одного незащищенного полового контакта достаточно, чтобы заразиться инфекциями, передаваемыми половым путём, в том числе ВИЧ. Некоторые ИППП протекают бессимптомно. Изменения могут не проявляться в течение недель, месяцев и нескольких лет. Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования.



В Самарской области реализуется программа диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья. Профилактическая работа ведется в режиме междисциплинарного взаимодействия с врачами-акушерами-гинекологами и врачами-урологами. Обследование поможет выявить заболевания, которые могут негативно повлиять на здоровье, а также на зачатие ребёнка и течение беременности".

Фото: минздрав СО