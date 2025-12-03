Я нашел ошибку
«Запрещено размещать украшения, которые могут помешать экстренной эвакуации или создать угрозу возгорания», — пояснил специалист.
Юрист: установка елки в подъезде грозит штрафом
Это связано с необходимостью проведения комплексной работы по его восстановлению — переход серьёзно пострадал в результате актов вандализма.
С 3 декабря надземный переход у поселка Мехзавод закрыт для проведения ремонта
С начала текущего года в регионе произошли 23 случая отправления людей угарным газом. Общее количество пострадавших составило 40 человек, включая 15 детей. Погибли, к сожалению, 6 человек.
МЧС СО: бытовой газ может нести опаснoсть
Первая партия воды поступит в поезда уже до конца текущего года. Планируется, что за год будет производиться порядка 100 тысяч 19-литровых емкостей.
В пассажирском вагонном депо Самары открыта собственная линия по производству бутилированной питьевой воды «Дорожная»
Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования.
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья помогает выявить инфекции, передающиеся половым путём, на ранних стадиях
Современная система телефонного оповещения позволяет приглашать жителей в удобное для них время, что значительно повышает доступность и охват профилактических мероприятий.
В самарской поликлинике №14 внедрят новую систему обзвона пациентов для повышения эффективности диспансеризации
В мероприятии приняли участие 300 спортсменов из Самары, Сызрани, Отрадного, Кинель-Черкассов и Хворостянки.
В Самаре состоялся фестиваль аэробики «Волжский марафон»
В Ижевске состоялись всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия. 
Анна Тимофеева из Самарской области выиграла всероссийские соревнования по пулевой стрельбе
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья помогает выявить инфекции, передающиеся половым путём, на ранних стадиях

227
Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования.

Об этом рассказал главный внештатный специалист-дерматовенеролог министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного кожно-венерологического диспансера, д.м.н., профессор Ильдар Шакуров:

 "Более 20 лет в регионе ежегодно регистрируется снижение заболеваемости инфекциями, передающихся половым путём. Темп снижения за период 2017-2023 составлял 13%, в 2022-2024 годах на 52%.

Инфекции, передающиеся половым путем – это группа заболеваний, которые передаются от человека к человеку преимущественно при половом контакте с инфицированным партнером. Возбудителями могут быть бактерии, вирусы, грибы, простейшие или паразиты. Известно более 20 инфекций: сифилис, гонококковая инфекция, хламидийная инфекция, ВИЧ и другие.

Некоторые симптомы и признаки, которые могут означать, что ты заразился ИППП:

общие для мужчин и женщин:
язвы ссадины, высыпания, пузырьки или узелки в области половых органов или рта
жжение и боль при мочеиспускании
отечность в области половых органов
лихорадка, озноб, боли различной локализации.

У женщин:
боль в области таза – область между пупком и половыми органами
жжение или зуд
необычные выделения в период между менструациями
боль при половом акте.

У мужчин:
выделения, сыпь.

Одного незащищенного полового контакта достаточно, чтобы заразиться инфекциями, передаваемыми половым путём, в том числе ВИЧ. Некоторые ИППП протекают бессимптомно. Изменения могут не проявляться в течение недель, месяцев и нескольких лет. Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования.

В Самарской области реализуется программа диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья. Профилактическая работа ведется в режиме междисциплинарного взаимодействия с врачами-акушерами-гинекологами и врачами-урологами. Обследование поможет выявить заболевания, которые могут негативно повлиять на здоровье, а также на зачатие ребёнка и течение беременности".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

В центре внимания
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
217
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
221
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
278
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
564
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
3 декабря 2025  10:44
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
282
Весь список