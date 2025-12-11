Я нашел ошибку
Главные новости:
По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева сделаны конкретные шаги по обновлению градостроительной политики региона.
В Самаре заработала программа комплексного развития территории
Шестеро молодых исследователей из самарских университетов всего за десять минут представили зрителю итоги своей исследовательской деятельности простым и увлекательным языком.
Самара вновь приняла масштабный научный баттл – предновогодний Science Slam
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 30 оперативно ликвидировали пожар в административном здании.
В поселке Луначарский горело подсобное помещение административного здания
В табаке находятся больше тысячи разных соединений, представляющих опасность для здоровья. Для зрительных органов опаснее всего цианид и никотин.
‍Врач-офтальмолог больницы им. Т.И. Ерошевского рассказала о негативном влиянии курения на зрение
Мероприятие прошло в рамках профориентации, а также патриотического воспитания молодежи.
В Самаре транспортные полицейские встретились с учащимися колледжа
По информации Приволжского УГМС в Самаре 12 декабря ночью до -6°С, днем до -1°С. Местами гололедица.
12 декабря в регионе облачно, небольшой снег, местами гололед, до +1°С
В ноябре и декабре разыгрывались областные соревнования по футзалу среди игроков старше 40 лет.
Сборная Кинель-Черкасского района - победитель областных соревнований по футзалу
Государственная поддержка и целевые программы стали ключевыми факторами, позволившими сельхозпроизводителям масштабировать бизнес, модернизировать переработку и подтвердить качество продукции для международных партнёров.
Семейная пасека Елены Мельниковой претендует на статус экспортёра и выходит на международный рынок
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Заведующая консультативно-диагностическим отде лением Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского, врач-офтальмолог Ирина Леонтьева:

«Курение оказывает негативное влияние на зрение и является серьезным фактором риска развития ряда офтальмологических заболеваний, которые могут привести к частичной или полной потере зрения.

Почему так происходит?
В табаке находятся больше тысячи разных соединений, представляющих опасность для здоровья. Для зрительных органов опаснее всего цианид и никотин.

Никотин вредит кровеносной системе и вызывает дегенерацию сосудов, из-за чего нарушается кровоснабжение органов. Цианиды вызывают кислородное голодание тканей. У курящего человека цианиды постоянно попадают в кровь, не успевают выводиться и накапливаются. Если он каждый день выкуривает пачку сигарет, то постепенно снижается способность различать цвета: красные, жёлтые, зелёные и синие оттенки.

Какие заболевания могут возникнуть из-за курения?
Катаракта. Ускоряется процесс помутнения хрусталика глаза, из-за чего изображение становится нечетким и падает острота зрения.

Возрастная макулярная дегенерация. Токсины в табачном дыму повреждают рецепторы и кровеносные сосуды в центральной части сетчатки. Это может привести к необратимому снижению зрения.

Глаукома. Никотин и другие вещества могут повышать внутриглазное давление, что является основным фактором риска развития глаукомы — хронического заболевания, повреждающего зрительный нерв и ведущего к слепоте.

Поражение сосудов и нервов. Цианиды и оксид углерода вызывают сужение и дегенерацию кровеносных сосудов, нарушая кровоснабжение глазных структур и зрительного нерва. Слепота в большинстве случаев развивается именно у курильщиков.

Синдром сухого глаза и конъюнктивит. Табачный дым напрямую раздражает слизистую оболочку и роговицу глаза, вызывая сухость, жжение, покраснение, ощущение "песка" в глазах и аллергический конъюнктивит.

Диабетическая ретинопатия. Курение усугубляет течение диабетической ретинопатии у людей с сахарным диабетом, ускоряя повреждение сосудов сетчатки.

Даже пассивное курение оказывает негативное воздействие на зрение. Отказ от вредной привычки и поддержание здорового образа жизни могут помочь сохранить здоровье глаз на долгие годы".

 

Фото: минздрав СО

Табачный дым содержит тысячи вредных веществ, которые влияют на состояние кожи. Она теряет естественный цвет и становится тусклой.
Патология была выявлена ещё до рождения: во время ультразвукового скрининга врачи заподозрили высокую кишечную непроходимость.
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой.
В новых зданиях будет установлено необходимое оборудование: электрокардиографы, дефибрилляторы и другая техника.
По словам главного врача Светланы Шугуровой, в Октябрьске для привлечения и закрепления кадров используется комплексный подход.
Как отметила специалист, одна из главных функций лечебного массажа — не просто снять боль, а помочь телу восстановить правильный двигательный стереотип. 
Табачный дым содержит тысячи вредных веществ, которые влияют на состояние кожи. Она теряет естественный цвет и становится тусклой.
В рамках обновления была перестроена внутренняя логистика медучреждения. Ранее диагностические службы и кабинеты узких специалистов располагались в разных корпусах, что создавало неудобства для пациентов.
Патология была выявлена ещё до рождения: во время ультразвукового скрининга врачи заподозрили высокую кишечную непроходимость.
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
