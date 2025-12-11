‍Врач-офтальмолог больницы им. Т.И. Ерошевского рассказала о негативном влиянии курения на зрение

Заведующая консультативно-диагностическим отде лением Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского, врач-офтальмолог Ирина Леонтьева:

«Курение оказывает негативное влияние на зрение и является серьезным фактором риска развития ряда офтальмологических заболеваний, которые могут привести к частичной или полной потере зрения.

Почему так происходит?

В табаке находятся больше тысячи разных соединений, представляющих опасность для здоровья. Для зрительных органов опаснее всего цианид и никотин.

Никотин вредит кровеносной системе и вызывает дегенерацию сосудов, из-за чего нарушается кровоснабжение органов. Цианиды вызывают кислородное голодание тканей. У курящего человека цианиды постоянно попадают в кровь, не успевают выводиться и накапливаются. Если он каждый день выкуривает пачку сигарет, то постепенно снижается способность различать цвета: красные, жёлтые, зелёные и синие оттенки.

Какие заболевания могут возникнуть из-за курения?

Катаракта. Ускоряется процесс помутнения хрусталика глаза, из-за чего изображение становится нечетким и падает острота зрения.

Возрастная макулярная дегенерация. Токсины в табачном дыму повреждают рецепторы и кровеносные сосуды в центральной части сетчатки. Это может привести к необратимому снижению зрения.

Глаукома. Никотин и другие вещества могут повышать внутриглазное давление, что является основным фактором риска развития глаукомы — хронического заболевания, повреждающего зрительный нерв и ведущего к слепоте.

Поражение сосудов и нервов. Цианиды и оксид углерода вызывают сужение и дегенерацию кровеносных сосудов, нарушая кровоснабжение глазных структур и зрительного нерва. Слепота в большинстве случаев развивается именно у курильщиков.

Синдром сухого глаза и конъюнктивит. Табачный дым напрямую раздражает слизистую оболочку и роговицу глаза, вызывая сухость, жжение, покраснение, ощущение "песка" в глазах и аллергический конъюнктивит.

Диабетическая ретинопатия. Курение усугубляет течение диабетической ретинопатии у людей с сахарным диабетом, ускоряя повреждение сосудов сетчатки.

Даже пассивное курение оказывает негативное воздействие на зрение. Отказ от вредной привычки и поддержание здорового образа жизни могут помочь сохранить здоровье глаз на долгие годы".

Фото: минздрав СО