В Самаре прошел яркий Science Slam

Самара вновь приняла масштабный научный баттл – предновогодний Science Slam, ставший визитной карточкой региона в сфере популяризации науки. Мероприятие зарекомендовало себя как наиболее успешный проект среди аналогов благодаря своему уникальному формату, завоевавшему признание жюри национальной премии «За верность науке» дважды подряд.

Инициатором проекта выступает Ассоциация граждан и организаций по популяризации и продвижению науки и инноваций «Сайнс Слэм». Именно Самара в 2015 году открыла первый всероссийский Science Slam, собравший пять лучших представителей отечественной науки, соревнующихся за звание чемпиона России.

Напомним, что в феврале текущего года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также активно поддержал движение, приняв участие в открытом кубке Science Slam, проходившем в культурно-просветительном центре «Универ Студия» Самарского университета им. Королёва.

В рамках прошедшего предновогоднего Science Slam шестеро молодых исследователей из самарских университетов – Анна Никанова, Захарий Казанцев, Виктор Ушаков, Артем Алексенцев, Ольга Торпищева и Дарья Мельникова – всего за десять минут представили зрителю итоги своей исследовательской деятельности простым и увлекательным языком.

Лучшей признана студентка факультета машиностроения, металлургии и транспорта Самарского политеха Ольга Торпищева. Ее доклад «Флюс, он как плюс. Поможет что-нибудь сложить» покорил публику и судей. Призовые боксерские перчатки вручал лично министр науки и высшего образования Марк Шлеенков.

Министр отметил значимость мероприятия, подчеркнув важность знакомства широкой публики с достижениями современной молодежи. Он подчеркнул: «Сегодня особенно актуально показывать перспективные научные разработки через молодое поколение ученых и популяризаторов науки. Мы реализуем целый ряд государственных инициатив, направленных на поддержку науки и молодых талантов. Важно изменить восприятие профессии ученого, сделав ее привлекательной и востребованной».

Кроме того, финальный этап четвертого сезона университетской лиги научных битв прошел в рамках пятого Всероссийского Конгресса молодых ученых в Научно-технологическом университете «Сириус». Среди участников была и представительница Самары Полина Яковлева, победившая ранее во Всероссийской научной битве в Томске.

В рамках Science Slam руководитель регионального министерства науки пообщался с организаторами: предложено внедрять формат «Science Slam» в региональные события, включая День студента, День российской науки и даже празднование Дня города. Это станет важным вкладом в формирование позитивного образа науки и популяризацию новых достижений российских учёных.

Фото: министерство науки и высшего образования Самарской области