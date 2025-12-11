Я нашел ошибку
Главные новости:
Региональное СУ во взаимодействии с иными органами принимает меры к восстановлению и защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Павел Олейник принял участие в торжественном вручении детям-сиротам ключей от квартир
По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева сделаны конкретные шаги по обновлению градостроительной политики региона.
В Самаре заработала программа комплексного развития территории
Шестеро молодых исследователей из самарских университетов всего за десять минут представили зрителю итоги своей исследовательской деятельности простым и увлекательным языком.
Самара вновь приняла масштабный научный баттл – предновогодний Science Slam
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 30 оперативно ликвидировали пожар в административном здании.
В поселке Луначарский горело подсобное помещение административного здания
В табаке находятся больше тысячи разных соединений, представляющих опасность для здоровья. Для зрительных органов опаснее всего цианид и никотин.
‍Врач-офтальмолог больницы им. Т.И. Ерошевского рассказала о негативном влиянии курения на зрение
Мероприятие прошло в рамках профориентации, а также патриотического воспитания молодежи.
В Самаре транспортные полицейские встретились с учащимися колледжа
По информации Приволжского УГМС в Самаре 12 декабря ночью до -6°С, днем до -1°С. Местами гололедица.
12 декабря в регионе облачно, небольшой снег, местами гололед, до +1°С
В ноябре и декабре разыгрывались областные соревнования по футзалу среди игроков старше 40 лет.
Сборная Кинель-Черкасского района - победитель областных соревнований по футзалу
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.9
1.09
EUR 91.38
1.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самара вновь приняла масштабный научный баттл – предновогодний Science Slam

133
Шестеро молодых исследователей из самарских университетов всего за десять минут представили зрителю итоги своей исследовательской деятельности простым и увлекательным языком.

В Самаре прошел яркий Science Slam

Самара вновь приняла масштабный научный баттл – предновогодний Science Slam, ставший визитной карточкой региона в сфере популяризации науки. Мероприятие зарекомендовало себя как наиболее успешный проект среди аналогов благодаря своему уникальному формату, завоевавшему признание жюри национальной премии «За верность науке» дважды подряд.
Инициатором проекта выступает Ассоциация граждан и организаций по популяризации и продвижению науки и инноваций «Сайнс Слэм». Именно Самара в 2015 году открыла первый всероссийский Science Slam, собравший пять лучших представителей отечественной науки, соревнующихся за звание чемпиона России.
Напомним, что в феврале текущего года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также активно поддержал движение, приняв участие в открытом кубке Science Slam, проходившем в культурно-просветительном центре «Универ Студия» Самарского университета им. Королёва.
В рамках прошедшего предновогоднего Science Slam шестеро молодых исследователей из самарских университетов – Анна Никанова, Захарий Казанцев, Виктор Ушаков, Артем Алексенцев, Ольга Торпищева и Дарья Мельникова – всего за десять минут представили зрителю итоги своей исследовательской деятельности простым и увлекательным языком.
Лучшей признана студентка факультета машиностроения, металлургии и транспорта Самарского политеха Ольга Торпищева. Ее доклад «Флюс, он как плюс. Поможет что-нибудь сложить» покорил публику и судей. Призовые боксерские перчатки вручал лично министр науки и высшего образования Марк Шлеенков.
Министр отметил значимость мероприятия, подчеркнув важность знакомства широкой публики с достижениями современной молодежи. Он подчеркнул: «Сегодня особенно актуально показывать перспективные научные разработки через молодое поколение ученых и популяризаторов науки. Мы реализуем целый ряд государственных инициатив, направленных на поддержку науки и молодых талантов. Важно изменить восприятие профессии ученого, сделав ее привлекательной и востребованной».
Кроме того, финальный этап четвертого сезона университетской лиги научных битв прошел в рамках пятого Всероссийского Конгресса молодых ученых в Научно-технологическом университете «Сириус». Среди участников была и представительница Самары Полина Яковлева, победившая ранее во Всероссийской научной битве в Томске.
В рамках Science Slam руководитель регионального министерства науки пообщался с организаторами: предложено внедрять формат «Science Slam» в региональные события, включая День студента, День российской науки и даже празднование Дня города. Это станет важным вкладом в формирование позитивного образа науки и популяризацию новых достижений российских учёных.

 

Фото: министерство науки и высшего образования Самарской области

Теги: Самара Университет

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Студенты и аспиранты сызранского филиала Самарского политеха разрабатывают составы для создания стыковочных битумно-полимерных лент, используемых в дорожном строительстве.
11 декабря 2025, 14:35
В Самарском политехе предложили использовать нефтяные отходы для изготовления изоляционных материалов 
Студенты и аспиранты сызранского филиала Самарского политеха разрабатывают составы для создания стыковочных битумно-полимерных лент, используемых в дорожном... Наука
223
Представители Самарской области заняли третье место в треке «Цифровизация»  с разработкой «Цифровой кампус» для университета.
02 декабря 2025, 16:13
Студенты ПГУТИ - в числе победителей  первого студенческого хакатона по разработке сервисов для мессенджера МАХ
Представители Самарской области заняли третье место в треке «Цифровизация»  с разработкой «Цифровой кампус» для университета. Образование
1724
Раздвижные эндопротезы применяются в детской реконструктивной ортопедии и онкологии. Они изготавливаются по индивидуальным параметрам пациента.
02 декабря 2025, 15:49
Более 20 уникальных раздвижных эндопротезов, созданных в СамГМУ, установили в России
Раздвижные эндопротезы применяются в детской реконструктивной ортопедии и онкологии. Они изготавливаются по индивидуальным параметрам пациента. Здравоохранение
1799
В центре внимания
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
199
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
586
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
514
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
508
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
577
Весь список