Более 20 уникальных раздвижных эндопротезов, созданных в СамГМУ, установили в России

Более 20 раздвижных эндопротезов, созданных в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ), установлено в медучреждениях страны. Эндопротез позволяет изменить его длину без повторной операции и «растет» вместе с маленьким пациентом: входящий в конструкцию магнитный редуктор раскручивается внешним магнитным полем и раздвигает штифт внутри протеза. Благодаря этому происходит телескопическое увеличение длины компонента эндопротеза. Раньше такие имплантаты изготавливали только зарубежные компании.

Раздвижные эндопротезы применяются в детской реконструктивной ортопедии и онкологии. Они изготавливаются по индивидуальным параметрам пациента. Размеры протеза и возможности его удлинения зависят от размера костей. Самый маленький протез установили пятилетнему ребенку. Максимально был изготовлен и установлен протез, раздвигающийся на 11 см.

Операции с раздвижными неинвазивными эндопротезами производства СамГМУ начали выполнять детям с конца 2024 года после отработки технологии с взрослыми пациентами. На данный момент эндопротезы установили в таких крупных центрах, как НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, Московском областном онкологическом диспансере, Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям им. Войно-Ясенецкого. Также установлен первый эндопротез в Узбекистане.

Проект создания и внедрения в клиническую практику отечественных раздвижных эндопротезов с магнитным механизмом курирует лично министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Разработка и выпуск индивидуальных раздвижных эндопротезов — один из наших флагманских проектов, который способствует достижению целей национальных проектов. Мы не просто создали замену продукции иностранных компаний, которые ушли с российского рынка. Наши имплантаты сегодня превосходят импортные аналоги по ряду характеристик, дешевле в производстве и быстрее доставляются нашим маленьким пациентам. Все это способствует формированию технологического суверенитета России в здравоохранении», – подчеркнул ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов.

Выпуск эндопротезов осуществляется на площадке Центра серийного производства СамГМУ. От получения КТ пациента до поставки протеза в учреждение проходит 3-5 недель.

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ