Среди мальчиков и девочек до 15 лет. 
Спортсмены самарской СШОР-17 - победители всероссийских соревнований по фехтованию
Участники представили инициативы, охватывающие широкий спектр задач — от кадрового развития до цифровизации и социальной поддержки.
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
А также главные достижения вуза за текущий год.
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год
В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги года, расскажет о благоустройстве дворовых пространств и парка имени Николая Щорса.
Завтра глава Железнодорожного района Самары ответит на вопросы жителей в прямом эфире
Иван Носков встретился с активными жителями проспекта Металлургов.
В Самаре расширят сеть маршрутов с регулируемым тарифом и льготами в 2026 году
В этом году в обновление дорожных объектов по федеральной программе вложено свыше 1 млрд рублей.
В Самаре завершены дорожные работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
Структура расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов не претерпела существенных изменений.
Бюджет Самары вынесен на рассмотрение депутатов гордумы
Две 7-метровые искусственные ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина  в Самаре
Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год

19 ноября 2025 17:18
91
А также главные достижения вуза за текущий год.

Сегодня в Москве команда Самарского государственного медицинского университета Минздрава России и партнеров во главе с ректором, членом-корреспондентом РАН, профессором, заслуженным деятелем науки РФ, лауреатом премии Правительства РФ Александром Колсановым представила членами Совета по грантам программы «Приоритет 2030» результаты трансформации  в университет технологического лидерства, а также главные достижения вуза за текущий год.

В защите итогов СамГМУ приняли участие: научный руководитель приоритетного направления научно-технологического развития «Ядерная медицина» Госкорпорации «Росатом»,  академик РАН Валентин Смирнов, заместитель генерального директора «Моторика Немо»  Алексей Ахметшин, директор Института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин и директор по реализации программы развития СамГМУ Елена Бибикова.

Александр Колсанов отметил, что команда СамГМУ продолжает реализацию целевой модели медицинского технологического университета, основанной на создании прикладных разработок полного инновационного цикла — от идеи до коммерциализации. Он рассказал, что современная медицина находится на пороге глобальной трансформации, переходя от «ремонтной» модели к превентивной, ориентированной на активное здоровое долголетие. В этих условиях СамГМУ делает ставку на роль ключевого национального драйвера изменений как в разработке новых медицинских технологий, так и в подготовке кадров. «Уже сегодня СамГМУ формирует технологический стек для медицины будущего по топовым в мире направлениям: телемедицина и искусственный интеллект, навигация и роботизация, бионическое протезирование, реабилитация и нейротехнологии, биотехнологии», — подчеркнул ректор.

Основой для этих достижений стало десятилетнее планомерное развитие инновационной инфраструктуры, начавшееся в 2014 году с создания «технологического гринфилда» СамГМУ — Института инновационного развития. За прошедшее десятилетие вуз создал полноценную инновационную экосистему: от RnD и инжинирингового центра до центра серийного производства и коммерческих сервисов. Сформированный инновационный пояс университета сегодня объединяет 40 индустриальных партнеров, а над созданием новых продуктов работают десятки междисциплинарных команд. В СамГМУ успешно реализуются различные модели коммерциализации — от передачи проектов промышленным партнерам до самостоятельного вывода продуктов на рынок.

Были представлены конкретные продукты, вышедшие на рынок в 2025 году. Среди них — первый российский детский раздвижной эндопротез, который уже установлен 10 детям в России и 2 за рубежом. «Хочу отметить, что такие раздвижные эндопротезы производят всего три компании в мире», — подчеркнул Александр Колсанов. Другим значимым продуктом стал полностью российский цифровой тонометр, производственный план на следующий год по которому составляет до 100 тысяч штук. Также ведется совместная работа с компанией «Моторика» над титановым штифтом с биоактивным покрытием. Всего же сегодня успешно реализуются в 80 регионах России и в 18 странах мира более 50 медицинских и образовательных продуктов СамГМУ. Развитие университета получило весомую поддержку Правительства Самарской области, выделившего в 2025 году 112 миллионов рублей на реализацию программы развития.

Ректор отметил, что следующим стратегическим шагом на ближайшее десятилетие станет создание вокруг СамГМУ экосистемы спин-офф компаний — то есть самостоятельных фирм, создаваемых для вывода на рынок конкретных университетских разработок. 

«Планируем развиваться по нескольким траекториям: это выращивание собственных малых инновационных предприятий, создание специальных проектных компаний с индустриальными, технологическими партнерами и инвесторами», — пояснил Александр Колсанов. В новой модели университет будет выступать для этих компаний как RnD и инжиниринговый центр, а также центр контрактного производства, готовя для них кадры. Спин-оффы, в свою очередь, сфокусируются на рыночных функциях. «Наша амбициозная, но достижимая задача – вырастить компании с миллиардной выручкой. Планируем, каждое третье медучреждение РФ будет использовать разработки СамГМУ!» — заявил ректор.

Достижение этих амбиций обеспечат три стратегических технологических проекта (СТП). В рамках СТП «ИТ-медицина» к 2036 году планируется разработать имплантируемые смарт-системы мониторинга здоровья и автономные роботизированные хирургические комплексы. Проект «КиберНейроБионика» нацелен на создание нейро-ортопедического интерфейса для восстановления двигательных функций и «умных» протезов с тактильным искусственным интеллектом. В рамках СТП «Персонализация активного долголетия» будут разработаны мультитаргетные программируемые Car-T-препараты, а также начнется печать органов и тканей. Ректор отдельно отметил успешное сотрудничество с компанией «Моторика» и Госкорпорацией «Росатом», представители которых присутствовали на защите.

Важнейшим инструментом достижения лидерства станет подготовка нового поколения выпускников, убежден Александр Колсанов. Образовательные программы трансформируются так, чтобы каждый выпускник владел цифровыми и исследовательскими компетенциями. При этом СамГМУ целенаправленно готовит технологическую элиту. «5% выпускников будут обладать уникальными разработческими навыками и способны самостоятельно создавать и разрабатывать новые технологии. Это гарантирует нам не только реализацию текущих проектов, но и непрерывное технологическое лидерство в будущем!» — резюмировал Александр Колсанов.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара Университет

Здравоохранение
А также главные достижения вуза за текущий год.
19 ноября 2025  17:18
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год
91
Принимайте антибиотики только по назначению врача. Ни в коем случае не назначайте себе антибиотики самостоятельно!
19 ноября 2025  16:08
Врач-гастроэнтеролог больницы им. В.Д.Середавина назвала правила приема антибиотиков
123
Новые ФАПы расположены в поселках Пахарь, Зелёненький, Журавли, Подстепновка и селе Белозерки.
19 ноября 2025  16:04
В Волжском районе завершили возведение пяти фельдшерско-акушерских пунктов
129
Министр здравоохранения отметил, что в настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона.
19 ноября 2025  15:53
Андрей Орлов рассказал о ходе вакцинации населения против гриппа
133
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
19 ноября 2025  12:56
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
205
В Самарской области врачи снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
19 ноября 2025  12:27
В Самарской области снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
207
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
19 ноября 2025  12:16
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
180
Уже в начале 2026 года в новых операционных проведут первые операции.
18 ноября 2025  20:53
В Самарской областной детской больнице вскоре будет открыт новейший операционный блок
760
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов подтвердил, что проводится анализ работы фонда, на основе которого будут приняты объективные решения.
18 ноября 2025  20:23
Вячеслав Федорищев о проверке ТФОМС: "Речь идет о самых вопиющих нарушениях"
751
Это позволило повысить доступность и оперативность медицинской помощи для населения, особенно для маломобильных граждан.
18 ноября 2025  17:12
Самарская городская поликлиника № 6 получила 5 новых автомобилей Lada Granta
725
