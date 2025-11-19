 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год

91

Сегодня в Москве команда Самарского государственного медицинского университета Минздрава России и партнеров во главе с ректором, членом-корреспондентом РАН, профессором, заслуженным деятелем науки РФ, лауреатом премии Правительства РФ Александром Колсановым представила членами Совета по грантам программы «Приоритет 2030» результаты трансформации в университет технологического лидерства, а также главные достижения вуза за текущий год.

В защите итогов СамГМУ приняли участие: научный руководитель приоритетного направления научно-технологического развития «Ядерная медицина» Госкорпорации «Росатом», академик РАН Валентин Смирнов, заместитель генерального директора «Моторика Немо» Алексей Ахметшин, директор Института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин и директор по реализации программы развития СамГМУ Елена Бибикова.

Александр Колсанов отметил, что команда СамГМУ продолжает реализацию целевой модели медицинского технологического университета, основанной на создании прикладных разработок полного инновационного цикла — от идеи до коммерциализации. Он рассказал, что современная медицина находится на пороге глобальной трансформации, переходя от «ремонтной» модели к превентивной, ориентированной на активное здоровое долголетие. В этих условиях СамГМУ делает ставку на роль ключевого национального драйвера изменений как в разработке новых медицинских технологий, так и в подготовке кадров. «Уже сегодня СамГМУ формирует технологический стек для медицины будущего по топовым в мире направлениям: телемедицина и искусственный интеллект, навигация и роботизация, бионическое протезирование, реабилитация и нейротехнологии, биотехнологии», — подчеркнул ректор.

Основой для этих достижений стало десятилетнее планомерное развитие инновационной инфраструктуры, начавшееся в 2014 году с создания «технологического гринфилда» СамГМУ — Института инновационного развития. За прошедшее десятилетие вуз создал полноценную инновационную экосистему: от RnD и инжинирингового центра до центра серийного производства и коммерческих сервисов. Сформированный инновационный пояс университета сегодня объединяет 40 индустриальных партнеров, а над созданием новых продуктов работают десятки междисциплинарных команд. В СамГМУ успешно реализуются различные модели коммерциализации — от передачи проектов промышленным партнерам до самостоятельного вывода продуктов на рынок.

Были представлены конкретные продукты, вышедшие на рынок в 2025 году. Среди них — первый российский детский раздвижной эндопротез, который уже установлен 10 детям в России и 2 за рубежом. «Хочу отметить, что такие раздвижные эндопротезы производят всего три компании в мире», — подчеркнул Александр Колсанов. Другим значимым продуктом стал полностью российский цифровой тонометр, производственный план на следующий год по которому составляет до 100 тысяч штук. Также ведется совместная работа с компанией «Моторика» над титановым штифтом с биоактивным покрытием. Всего же сегодня успешно реализуются в 80 регионах России и в 18 странах мира более 50 медицинских и образовательных продуктов СамГМУ. Развитие университета получило весомую поддержку Правительства Самарской области, выделившего в 2025 году 112 миллионов рублей на реализацию программы развития.

Ректор отметил, что следующим стратегическим шагом на ближайшее десятилетие станет создание вокруг СамГМУ экосистемы спин-офф компаний — то есть самостоятельных фирм, создаваемых для вывода на рынок конкретных университетских разработок.

«Планируем развиваться по нескольким траекториям: это выращивание собственных малых инновационных предприятий, создание специальных проектных компаний с индустриальными, технологическими партнерами и инвесторами», — пояснил Александр Колсанов. В новой модели университет будет выступать для этих компаний как RnD и инжиниринговый центр, а также центр контрактного производства, готовя для них кадры. Спин-оффы, в свою очередь, сфокусируются на рыночных функциях. «Наша амбициозная, но достижимая задача – вырастить компании с миллиардной выручкой. Планируем, каждое третье медучреждение РФ будет использовать разработки СамГМУ!» — заявил ректор.

Достижение этих амбиций обеспечат три стратегических технологических проекта (СТП). В рамках СТП «ИТ-медицина» к 2036 году планируется разработать имплантируемые смарт-системы мониторинга здоровья и автономные роботизированные хирургические комплексы. Проект «КиберНейроБионика» нацелен на создание нейро-ортопедического интерфейса для восстановления двигательных функций и «умных» протезов с тактильным искусственным интеллектом. В рамках СТП «Персонализация активного долголетия» будут разработаны мультитаргетные программируемые Car-T-препараты, а также начнется печать органов и тканей. Ректор отдельно отметил успешное сотрудничество с компанией «Моторика» и Госкорпорацией «Росатом», представители которых присутствовали на защите.

Важнейшим инструментом достижения лидерства станет подготовка нового поколения выпускников, убежден Александр Колсанов. Образовательные программы трансформируются так, чтобы каждый выпускник владел цифровыми и исследовательскими компетенциями. При этом СамГМУ целенаправленно готовит технологическую элиту. «5% выпускников будут обладать уникальными разработческими навыками и способны самостоятельно создавать и разрабатывать новые технологии. Это гарантирует нам не только реализацию текущих проектов, но и непрерывное технологическое лидерство в будущем!» — резюмировал Александр Колсанов.

Фото: пресс-служба СамГМУ