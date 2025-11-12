В Клиниках СамГМУ внедрили в практику цифровой калькулятор для персонализации тактики ведения пожилых пациентов с сахарным диабетом

179

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) в практику врачей амбулаторного звена внедрили цифровой калькулятор индивидуальных целей терапевтического контроля сахарного диабета в пожилом возраста. Консультации с применением цифрового помощника получили уже более 100 пациентов.

Ранее в СамГМУ разработали комплекс цифровых помощников, которые позволяют врачу выбрать наиболее оптимальную терапевтическую тактику ведения пациента с сахарным диабетом. Диагностика и лечение таких пациентов требует от врача квалифицированной оценки множества клинических показателей. Цифровые помощники значительно облегчают эту задачу. Разработка велась кафедрой эндокринологии и гериатрии СамГМУ при поддержке Губернского гранта Самарской области. Теперь один из таких калькуляторов внедрен в работу специализированного консультативно-диагностического центра Клиник СамГМУ.

Разработчик программы, ассистент кафедры эндокринологии и гериатрии СамГМУ, к.м.н. Николай Первышин отметил, что персонализация терапевтического контроля сахарного диабета у лиц старшего поколения – это непростая задача, поскольку для большинства пожилых пациентов с сахарным диабетом имеются различные сопутствующие заболевания.

«В первую очередь, это артериальная гипертензия, избыточная масса тела, атеросклеротическое поражение сосудов, – говорит Николай Первышин. - От врача требуется повышенная внимательность и осторожность при выборе оптимальных целей лечения. Излишняя интенсивность гликемического контроля повышает риск гипогликемий, что неблагоприятно влияет на кардиоваскулярный прогноз, что особенно важно в пожилом возрасте».

Заведующая кафедрой эндокринологии и гериатрии СамГМУ, д.м.н., доцент Светлана Булгакова подчеркнула, что для точного определения целевых значений метаболического контроля диабета у пожилого человека, важно учитывать не только коморбидную патологию и клиническое состояние пациента, но и выраженность гериатрических синдромов: старческой астении, ограничения функциональной способности, когнитивных нарушений.

«Такой регламент предписан нормативными документами. Облегчить решение этого вопроса для врачей терапевтов, врачей общей практики и эндокринологов стало основной целью нашей работы», – говорит Светлана Булгакова.

На данный момент отработана технология интеграции калькулятора в Медицинскую информационную систему (МИС). Это дает возможность в дальнейшем внедрить инновационную разработку СамГМУ в других медицинских организациях Самарской области и всей страны. Врачу не нужно будет открывать отдельное приложение - вкладка с цифровым помощником будет расположена в стандартном окне амбулаторного приема пациента.

«Комплексно оценить множество факторов, которые определяют цели лечения сахарного диабета у коморбидных пожилых пациентов, врачу-терапевту может быть сложно, особенно учитывая ограниченное время амбулаторного приема, – говорит главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков. - Применение цифровых помощников существенно повышает точность диагностического процесса. Внедрение инновационной разработки в клиническую практику Клиник потребовало согласованных усилий сотрудников кафедры, разработчиков программы, программистов, врачей. В дальнейшем полученный опыт будет масштабирован на другие клинические калькуляторы. Их применение в повседневной клинической практике позволит повысить эффективность оказания медицинской помощи пожилым пациентам».

Фото предоставленопресс-службой СамГМУ