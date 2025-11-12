Я нашел ошибку
Завершено строительство нового ФАПа в селе Старые Сосны. Параллельно идёт строительство ФАПа в деревне Ерыкла.
400 жителей сел Старые Сосны и Ерыкла будут получать помощь в новых ФАПах
Уникальный аппарат создан специалистами Самарского университета им. Королёва и Специального Технологического Центра.
Первый в России радиолокационный кубсат готов к запуску в космос
В Самарской области 1453 объекта, в том числе 1032 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла.
Жители более тысячи домов Самарской области могут сэкономить на оплате тепла
Магнитные бури могут вызывать у людей головные боли, раздражительность и скачки давления, особенно у тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Врач рассказала, как минимизировать влияние магнитных бурь на организм и сохранить самочувствие
Центральными артефактами выставки стали золотые изделия из фанагорийского некрополя, датируемые концом IV – началом V веков н.э.
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В этом году турнир стал рекордным по количеству участников - на татами вышли 2150 спортсменов из 52 регионов России.
«Кубок дружбы»: в Тольятти завершились Всероссийские соревнования по каратэ
Консультации с применением цифрового помощника получили уже более 100 пациентов.
В Клиниках СамГМУ внедрили в практику цифровой калькулятор для персонализации тактики ведения пожилых пациентов с сахарным диабетом
Перечень объектов, выставленных на аукцион.
Первые аукционы по определению инвесторов для реставрации ОКН пройдут в Самаре в декабре
В Клиниках СамГМУ внедрили в практику цифровой калькулятор для персонализации тактики ведения пожилых пациентов с сахарным диабетом

12 ноября 2025 17:25
179
Консультации с применением цифрового помощника получили уже более 100 пациентов.

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) в практику врачей амбулаторного звена внедрили цифровой калькулятор индивидуальных целей терапевтического контроля сахарного диабета в пожилом возраста. Консультации с применением цифрового помощника получили уже более 100 пациентов.

Ранее в СамГМУ разработали комплекс цифровых помощников, которые позволяют врачу выбрать наиболее оптимальную терапевтическую тактику ведения пациента с сахарным диабетом. Диагностика и лечение таких пациентов требует от врача квалифицированной оценки множества клинических показателей. Цифровые помощники значительно облегчают эту задачу. Разработка велась кафедрой эндокринологии и гериатрии СамГМУ при поддержке Губернского гранта Самарской области. Теперь один из таких калькуляторов внедрен в работу специализированного консультативно-диагностического центра Клиник СамГМУ.

Разработчик программы, ассистент кафедры эндокринологии и гериатрии СамГМУ, к.м.н. Николай Первышин отметил, что персонализация терапевтического контроля сахарного диабета у лиц старшего поколения – это непростая задача, поскольку для большинства пожилых пациентов с сахарным диабетом имеются различные сопутствующие заболевания.

«В первую очередь, это артериальная гипертензия, избыточная масса тела, атеросклеротическое поражение сосудов, – говорит Николай Первышин. - От врача требуется повышенная внимательность и осторожность при выборе оптимальных целей лечения. Излишняя интенсивность гликемического контроля повышает риск гипогликемий, что неблагоприятно влияет на кардиоваскулярный прогноз, что особенно важно в пожилом возрасте».

Заведующая кафедрой эндокринологии и гериатрии СамГМУ, д.м.н., доцент Светлана Булгакова подчеркнула, что для точного определения целевых значений метаболического контроля диабета у пожилого человека, важно учитывать не только коморбидную патологию и клиническое состояние пациента, но и выраженность гериатрических синдромов: старческой астении, ограничения функциональной способности, когнитивных нарушений.

«Такой регламент предписан нормативными документами. Облегчить решение этого вопроса для врачей терапевтов, врачей общей практики и эндокринологов стало основной целью нашей работы», – говорит Светлана Булгакова.

На данный момент отработана технология интеграции калькулятора в Медицинскую информационную систему (МИС). Это дает возможность в дальнейшем внедрить инновационную разработку СамГМУ в других медицинских организациях Самарской области и всей страны. Врачу не нужно будет открывать отдельное приложение - вкладка с цифровым помощником будет расположена в стандартном окне амбулаторного приема пациента.

«Комплексно оценить множество факторов, которые определяют цели лечения сахарного диабета у коморбидных пожилых пациентов, врачу-терапевту может быть сложно, особенно учитывая ограниченное время амбулаторного приема, – говорит главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков. - Применение цифровых помощников существенно повышает точность диагностического процесса. Внедрение инновационной разработки в клиническую практику Клиник потребовало согласованных усилий сотрудников кафедры, разработчиков программы, программистов, врачей. В дальнейшем полученный опыт будет масштабирован на другие клинические калькуляторы. Их применение в повседневной клинической практике позволит повысить эффективность оказания медицинской помощи пожилым пациентам».

 

Фото предоставленопресс-службой СамГМУ

