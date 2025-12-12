Специалисты минздрава СО принимают участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»

Ежегодная акция проходит в преддверии Нового года. Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пишут письма с сокровенными желаниями. Любой желающий житель региона или организация может присоединиться к акции и помочь исполнить новогодние мечты.

Руководитель управления социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко отметил важность акции:

"Призываю всех присоединиться к участию в "Ёлке желаний". Наша поддержка и добрые сердца сделают этот праздник особенным и наполненным волшебством для тех, кто в этом нуждается".

Как отметил руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детям Денис Курдюмов, каждый человек может стать источником света и радости для детей и их семей, которые столкнулись с трудностями.

"Взаимопомощь и солидарность крайне важны. Давайте вместе создадим атмосферу добра и заботы, чтобы подарить надежду и улыбки тем, кто ждет праздник как никогда", - отметил он.

Как принять участие в акции?

До 29 декабря 2025 года в рабочие дни (понедельник-четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00) можно прийти в департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара (ул. Куйбышева, 44), где традиционно располагается «Елка желаний», и снять с новогоднего дерева одну или несколько открыток.

фото: минздрав СО