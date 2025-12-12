«Земский доктор»: пациентам Безенчукского района медпомощь оказывает новый врач-терапевт

В текущем году к коллективу Безенчукской центральной районной больницы присоединилась участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» врач-терапевт Ангелина Тумаева. Её интерес к медицине появился ещё в школе. Специалист окончила Самарский государственный медицинский университет по целевому направлению и вернулась в родной район.



«Участие в кадровой программе для меня – отличный старт,– поделилась Ангелина Тумаева. – Кроме того, это возможность заниматься любимым делом на своей малой родине. На данный момент я работаю участковым терапевтом, на моём участке около 2 тысяч пациентов. Коллектив встретил меня тепло, всегда можно обратиться за советом к опытным коллегам. Уже в первые дни работы у меня был наставник, с организационными вопросами при необходимости помогает заведующая отделением. В планах – развитие в профессии и поступление в ординатуру».



Главный врач Безенчукской больницы Людмила Слепнёва отметила, что в учреждении создаются все условия для привлечения и поддержки молодых специалистов.



«Мы делаем всё возможное, чтобы врачи оставались у нас, – подчеркивает Людмила Слепнёва. – Ангелина Тумаева – наш целевой специалист, и мы рады, что она вернулась в район. Помимо выплаты по кадровой программе она получила единовременную муниципальную выплату. Также мы обеспечиваем врачей служебным жильём, помогаем с устройством детей в детский сад без очереди. В том числе, есть возможность получить льготную ипотеку на строительство собственного дома под 1% годовых с последующим выкупом».



Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже уже стали 165 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 131 медработника.

Фото: минздрав СО