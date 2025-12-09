Я нашел ошибку
Главные новости:
Патология была выявлена ещё до рождения: во время ультразвукового скрининга врачи заподозрили высокую кишечную непроходимость.
Врачи больницы им. В.Д. Середавина спасли новорожденного с редкой патологией кишечника
И Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна за этим строго следить. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин.
Путин: тарифы в системе ЖКХ не должны приобретать стихийный характер
Главная цель маршрута – оказание комплексной поддержки ветеранам СВО, направленной на их социальную адаптацию и реабилитацию. 
Ветераны СВО региона приняли участие во Всероссийском «Туре для СВОих» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В завершении церемонии ее участники почтили память Дениса Лазутина и возложили цветы к мемориальной доске.
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
Переход на удаленную работу требует вдумчивого подхода и готовности к изменениям как со стороны компании, так и со стороны сотрудников.
Эксперт назвала плюсы удаленной работы во период роста заболеваемости гриппом
По информации Приволжского УГМС 10 декабря температура воздуха в Самаре ночью -8, -10°С, днем -4, -6°С.
10 декабря в регионе без осадков, до -8°С
В ближайшее время будут подведены итоги конкурса, по результатам которого авторы лучших работ будут награждены грамотами и памятными подарками.
В УФСИН СО стартовал конкурс «Вместе против коррупции»
В состав сборной Самарской области вошли 40 спортсменов из Самары, Кинеля, Сызрани, Отрадного и Кинель-Черкассов.
Сборная региона стала победителем всероссийских соревнований по универсальному бою
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
1.18
EUR 89.71
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врачи больницы им. В.Д. Середавина спасли новорожденного с редкой патологией кишечника

145
Патология была выявлена ещё до рождения: во время ультразвукового скрининга врачи заподозрили высокую кишечную непроходимость.

Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина спасли новорождённого с крайне редким и тяжёлым врождённым пороком желудочно-кишечного тракта.

Патология была выявлена ещё до рождения: во время ультразвукового скрининга врачи заподозрили высокую кишечную непроходимость. После появления малыша на свет, ему провели срочное оперативное вмешательство.

"Во время операции мы столкнулись с уникальным и особенно сложным сочетанием сразу двух редких форм атрезии тощей кишки — множественной атрезии и деформации по типу «яблочной кожуры», - рассказала детский хирург Александра Мазнова. - Такие случаи сопряжены с высоким риском осложнений и смертности, а длина функционирующего кишечника у ребёнка была критически уменьшена".

Команда детских хирургов приняла принципиально важное решение: сохранить максимальную длину кишечника.

"Мы сделали все для восстановления непрерывности кишечной трубки и профилактики синдрома короткой кишки. Дополнительно установили зонд — он позволил одновременно «разгрузить» оперированные участки и начать питание уже на третьи сутки после операции", - отметила врач.

Дальнейшее выхаживание проходило под круглосуточным совместным наблюдением реаниматологов, хирургов и специалистов смежных направлений.

"Питание малыша расширяли постепенно и безопасно. Уже через 2,5 недели он начал получать стандартное энтеральное питание, а на 28-е сутки жизни был переведён из реанимации на второй этап выхаживания", - пояснил заведующий реанимации новорожденных Степан Аборин.

Через месяц ребенка выписали домой — с хорошей прибавкой в весе и полноценным питанием. Сейчас он находится под наблюдением специалистов областной больницы.

" Такой результат стал возможен не только благодаря мастерству хирургов, но и благодаря системным изменениям в организации помощи в рамках мероприятий национального проекта "Семья" . В педиатрическом корпусе проведен капитальный ремонт отделения для новорождённых, создана современная интегрированная реанимация. Теперь операции самым маленьким пациентам проводятся непосредственно в реанимации, без транспортировки в удалённые операционные блоки. Сегодня в больнице выстроена полноценная система хирургической помощи новорождённым, сопоставимая с федеральными центрами", - рассказал главный врач Сергей Пушкин.

В рамках национального проекта "Семья", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, большое внимание уделено оснащению и дооснащению родильных отделений и Перинатальных центров медицинским оборудованием. В этом году более 400 единиц медтехники будет поставлено в Перинатальные центры Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина и Тольяттинской городской клинической больницы № 5. Кроме того, капитально отремонтируют родильный дом городской клинической больницы № 2 имени Н. А. Семашко.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой.
08 декабря 2025, 17:57
В Клиниках СамГМУ начали выполнять операции по пересадке волос
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой. Здравоохранение
514
Отказ от курения имеет огромное значение не только для личного здоровья, но и для благополучия окружающих.
08 декабря 2025, 15:08
Врач-пульмонолог: " Даже если человек курил 50 лет, все равно нужно бросить – это лучший прогноз для его здоровья во всех смыслах"
Отказ от курения имеет огромное значение не только для личного здоровья, но и для благополучия окружающих. Здравоохранение
746
Сотрудники уже четвертый год подряд демонстрируют стабильно высокие результаты. Участие в соревнованиях приняли 16 команд.
07 декабря 2025, 16:09
Команда минздрава СО заняла I место в соревнованиях по настольному теннису в областной спартакиаде
Сотрудники уже четвертый год подряд демонстрируют стабильно высокие результаты. Участие в соревнованиях приняли 16 команд. Общество
534
Здравоохранение
Патология была выявлена ещё до рождения: во время ультразвукового скрининга врачи заподозрили высокую кишечную непроходимость.
9 декабря 2025  21:16
Врачи больницы им. В.Д. Середавина спасли новорожденного с редкой патологией кишечника
145
Как рассказал главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, ремонт проводится поэтапно.
9 декабря 2025  15:24
В Похвистнево идет капремонт хирургического корпуса ЦРБ
284
Модульное здание построено по типовому проекту, предусматривающему все необходимые помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи.
8 декабря 2025  19:21
Новый ФАП откроется в селе Тоузаково Кинель-Черкасского района 
469
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой.
8 декабря 2025  17:57
В Клиниках СамГМУ начали выполнять операции по пересадке волос
515
Отказ от курения имеет огромное значение не только для личного здоровья, но и для благополучия окружающих.
8 декабря 2025  15:08
Врач-пульмонолог: " Даже если человек курил 50 лет, все равно нужно бросить – это лучший прогноз для его здоровья во всех смыслах"
748
В настоящее время собран каркас будущего медицинского объекта, в котором помощь будут получать около 100 жителей населенного пункта.
6 декабря 2025  15:16
В деревне Ерыкла Клявлинского района возводится модульное здание ФАПа
1697
Гонконгский грипп передается практически молниеносно и может быть особенно опасен для пожилых людей и маленьких детей.
5 декабря 2025  22:48
Врач рассказал о главной опасности гонконгского гриппа
1705
Если ваш ребёнок интересуется что такое ВИЧ-инфекция, нужно быть готовым дать ему понятный и развернутый ответ.
5 декабря 2025  20:46
Самарский психолог: важно в подростковом возрасте информировать ребёнка о путях передачи ВИЧ-инфекции
1886
Специалисты организуют выездные мероприятия по бесплатному тестированию на ВИЧ, на промышленных предприятиях, в средних и высших учебных учреждениях, в школах и другие просветительские акции.
5 декабря 2025  16:39
С начала года более 920 тысяч жителей региона прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию
1492
Новые аппараты имеют высокую точность измерений, возможность мгновенной передачи данных для дистанционных консультаций и автоматический анализ сердечного ритма.
5 декабря 2025  16:21
В Камышлинскую больницу поступило 8 современных электрокардиографов
1587
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15687
Весь список
В центре внимания
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
296
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
377
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
213
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
678
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
449
Весь список