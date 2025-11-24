Я нашел ошибку
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
Оба водителя и мужчина‑пассажир госпитализированы. На месте аварии работали спасатели.
На автодороге «Дубовый Умет – Сухая Вязовка – Рассвет» столкнулись два автомобиля
В Самаре без существенных осадков.  Температура воздуха ночью до +6°С, днем потеплеет до +8°С.
25 ноября в регионе небольшой дождь, до +9°С
24 ноября в Красноярске на стадионе «Платинум Арена» прошел матч ВХЛ.
Хоккеисты ЦСК ВВС одержали победу над «Соколом» со счетом 2:3
Наша команда выиграла все матчи на турнире с более чем двукратным преимуществом и завоевала путевку в полуфинал первенства России.
Команда девушек до 16 лет из Самарской области - победитель первенства ПФО по баскетболу 
Он подвел промежуточные итоги года, поделился результатами и планами по обновлению объектов коммунальной инфраструктуры, дорог и рассказал о подготовке к новогодним праздникам.
Глава Железнодорожного района Самары Вадим Тюнин провел «прямую линию» с жителями
Он ознакомился с ремесленными и художественными мастерскими, где создают свои работы резиденты кластера, и обсудил с ними варианты сотрудничества.
Иван Носков встретился с резидентами креативного кластера «Дом 77»
Иван Носков: «В преддверии 450-летия города нацпроект «Туризм и гостеприимство» для Самары – один из ключевых».
В Самаре подвели промежуточные итоги национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году
СамГМУ вошел в первую группу программы «Приоритет-2030»

24 ноября 2025 18:42
190
Самарский государственный медицинский университет Минздрава России стал одним из 13 ведущих университетов страны, вошедших в первую группу программы «Приоритет-2030», и занял 9 позицию рейтинга.

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) стал одним из 13 ведущих университетов страны, вошедших в первую группу программы «Приоритет-2030», и занял 9 позицию рейтинга.

СамГМУ получит на свое развитие порядка 830 млн рублей в 2026 году. Это решение было утверждено Советом по поддержке программ развития университетов по итогам защиты университетов-участников федеральной программы академического лидерства «Приоритет-2030». Всего в основной трек программы вошли 87 вузов из 36 регионов страны. Первая группа включила 13 вузов, вторая 22, а третья - 52 университета. Самарская область оказалась в топе регионов с наибольшей представленностью в основном треке «Приоритета» наряду с Томской, Ростовской, Белгородской, республиками Татарстан и Башкортостан.

О результатах отбора сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков по итогам работы Совета по поддержке программ развития университетов — участников программы «Приоритет-2030». Университеты основного трека разделены на три группы.  Заседания Совета под председательством главы Минобрнауки являются ключевым событием для участников программы «Приоритет-2030». С 18 по 21 ноября в течение четырех дней Министерство, эксперты из бизнеса и научного сообщества рассматривали предварительные результаты работы университетов. Перед Советом выступили 99 вузов, а также университеты-кандидаты, которые были рекомендованы к участию в основном треке программы.

«Результатом этой работы стал обновленный список университетов «Приоритета». Всего поддержку в рамках программы в этом году получат 106 университетов. Общий объем средств, который будет распределен между вузами, составит 26,8 млрд рублей. Важно отметить, что получатели субсидий - преимущественно региональные университеты. Сегодня они наравне с ведущими московскими и петербургскими вузами конкурируют за лучшие показатели от реализации своих стратегических технологических проектов», — сообщил Валерий Фальков.

Ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов при поддержке команды и партнеров на прошлой неделе представил Совету по грантам достижения университета за 2025 год. В рамках защиты он подчеркнул, что команда СамГМУ продолжает реализацию целевой модели медицинского технологического университета, основанной на создании прикладных разработок полного инновационного цикла — от идеи до коммерциализации. Он рассказал, что современная медицина находится на пороге глобальной трансформации, переходя от «ремонтной» модели к превентивной, ориентированной на активное здоровое долголетие. В этих условиях СамГМУ делает ставку на роль ключевого национального драйвера изменений как в разработке новых медицинских технологий, так и в подготовке кадров.

СамГМУ, в том числе, благодаря участию в программе «Приоритет-2030» смог обеспечить разработку, выпуск и внедрение в практическое здравоохранение десятков видов уникальной продукции и собственных высокотехнологичных разработок, способствующих достижению технологического суверенитета страны. Кроме того, СамГМУ укрепил позиции в образовательной и научной сферах, повысил качество и актуальность образования. Во многом достижения университета стали возможны благодаря тесному взаимодействию с индустриальными партнерами университета, в числе которых ведущие российские компании.

«То, что СамГМУ вошел в первую группу программы «Приоритет-2030», является высокой оценкой нашей стратегии и уже достигнутых результатов на пути к технологическому лидерству в медицине, — подчеркнул Александр Колсанов. — Выражаю благодарность Совету по грантам за это доверие, а всей команде университета — за сплоченность. Именно слаженная работа нашего коллектива и поддержка наших партнеров позволила достичь таких значимых результатов. Наша амбиция — не просто соответствовать мировым трендам, а задавать их, создавая медицинские технологии будущего здесь, в России. Уже сегодня мы формируем технологический стек для медицины завтрашнего дня, и благодаря поддержке программы «Приоритет-2030» сможем значительно ускорить реализацию этих проектов. Уверен, что совместными усилиями сможем воплотить в жизнь наши самые смелые проекты и внести значительный вклад в развитие медицинской науки и  системы практического здравоохранения страны».

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ

Теги: Медицина Самара Университет

