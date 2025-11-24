СамГМУ вошел в первую группу программы «Приоритет-2030»

190

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) стал одним из 13 ведущих университетов страны, вошедших в первую группу программы «Приоритет-2030», и занял 9 позицию рейтинга.

СамГМУ получит на свое развитие порядка 830 млн рублей в 2026 году. Это решение было утверждено Советом по поддержке программ развития университетов по итогам защиты университетов-участников федеральной программы академического лидерства «Приоритет-2030». Всего в основной трек программы вошли 87 вузов из 36 регионов страны. Первая группа включила 13 вузов, вторая 22, а третья - 52 университета. Самарская область оказалась в топе регионов с наибольшей представленностью в основном треке «Приоритета» наряду с Томской, Ростовской, Белгородской, республиками Татарстан и Башкортостан.

О результатах отбора сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков по итогам работы Совета по поддержке программ развития университетов — участников программы «Приоритет-2030». Университеты основного трека разделены на три группы. Заседания Совета под председательством главы Минобрнауки являются ключевым событием для участников программы «Приоритет-2030». С 18 по 21 ноября в течение четырех дней Министерство, эксперты из бизнеса и научного сообщества рассматривали предварительные результаты работы университетов. Перед Советом выступили 99 вузов, а также университеты-кандидаты, которые были рекомендованы к участию в основном треке программы.

«Результатом этой работы стал обновленный список университетов «Приоритета». Всего поддержку в рамках программы в этом году получат 106 университетов. Общий объем средств, который будет распределен между вузами, составит 26,8 млрд рублей. Важно отметить, что получатели субсидий - преимущественно региональные университеты. Сегодня они наравне с ведущими московскими и петербургскими вузами конкурируют за лучшие показатели от реализации своих стратегических технологических проектов», — сообщил Валерий Фальков.

Ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов при поддержке команды и партнеров на прошлой неделе представил Совету по грантам достижения университета за 2025 год. В рамках защиты он подчеркнул, что команда СамГМУ продолжает реализацию целевой модели медицинского технологического университета, основанной на создании прикладных разработок полного инновационного цикла — от идеи до коммерциализации. Он рассказал, что современная медицина находится на пороге глобальной трансформации, переходя от «ремонтной» модели к превентивной, ориентированной на активное здоровое долголетие. В этих условиях СамГМУ делает ставку на роль ключевого национального драйвера изменений как в разработке новых медицинских технологий, так и в подготовке кадров.

СамГМУ, в том числе, благодаря участию в программе «Приоритет-2030» смог обеспечить разработку, выпуск и внедрение в практическое здравоохранение десятков видов уникальной продукции и собственных высокотехнологичных разработок, способствующих достижению технологического суверенитета страны. Кроме того, СамГМУ укрепил позиции в образовательной и научной сферах, повысил качество и актуальность образования. Во многом достижения университета стали возможны благодаря тесному взаимодействию с индустриальными партнерами университета, в числе которых ведущие российские компании.

«То, что СамГМУ вошел в первую группу программы «Приоритет-2030», является высокой оценкой нашей стратегии и уже достигнутых результатов на пути к технологическому лидерству в медицине, — подчеркнул Александр Колсанов. — Выражаю благодарность Совету по грантам за это доверие, а всей команде университета — за сплоченность. Именно слаженная работа нашего коллектива и поддержка наших партнеров позволила достичь таких значимых результатов. Наша амбиция — не просто соответствовать мировым трендам, а задавать их, создавая медицинские технологии будущего здесь, в России. Уже сегодня мы формируем технологический стек для медицины завтрашнего дня, и благодаря поддержке программы «Приоритет-2030» сможем значительно ускорить реализацию этих проектов. Уверен, что совместными усилиями сможем воплотить в жизнь наши самые смелые проекты и внести значительный вклад в развитие медицинской науки и системы практического здравоохранения страны».

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ