В Самарском политехе предложили использовать нефтяные отходы для изготовления изоляционных материалов 

Студенты и аспиранты сызранского филиала Самарского политеха разрабатывают составы для создания стыковочных битумно-полимерных лент, используемых в дорожном строительстве. В качестве битумсодержащего компонента они предложили использовать отходы с установки по производству битума Сызранского нефтеперерабатывающего завода. Проект реализуется при поддержке индустриального партнёра Самарского политеха ПО «Герметекс» – предприятия, которое занимается изготовлением герметиков, в том числе на основе битума.

Битумно-полимерные ленты – специализированный материал, который используется для герметизации и защиты поверхностей от влаги и коррозии. Они состоят из полимерной основы, покрытой слоем битума. На нефтеперерабатывающих заводах в большом количестве образуются битумные отходы, состоящие из тяжёлых углеводородов и гетероатомных соединений серы или азота. Как правило, предприятия отправляют их на утилизацию. Политеховцы же предложили использовать битумные отходы как вторичное сырьё для изготовления стыковочных лент. Такое решение также поможет решить важную экологическую проблему – избавит природные территории от загрязнения отходами нефтепереработки.

«Чтобы получить новый состав герметизирующего материала, наша команда экспериментировала с различными наполнителями и пластификаторами, которые добавляли в битум, - говорит доцент кафедры «Химическая технология» сызранского филиала Политеха Александра Мальцева. - Мы уже получили подходящие образцы».

Состав, разработанный политеховцами, будет наноситься на адгезионную плёнку, что позволит применять готовый материал при ремонте дорог.

В составе команды разработчиков – аспиранты кафедры «Общая и неорганическая химия» Аделина Сейкина, Ольга Андреева, студенты химико-технологического факультета Елена Шлепкина, Анастасия Ионова, Сергей Чижов, Анастасия Плохотнюк и студентка инженерно-технологического факультета Татьяна Старостина. Руководитель проекта - доцент кафедры «Химическая технология» сызранского филиала Политеха Александра Мальцева. В проекте также участвует главный технолог нефтеперерабатывающего завода «НС-Ойл» Александр Напалков.

Разработка нового изоляционного покрытия осуществляется на средства граната Фонда поддержки технологического предпринимательства Самарской области в размере 2 200 000 рублей.

Фото пресс-службы Самарского политеха