Ярмарка у дома культуры «Октябрь» в поселке Мехзавод завершила свою работу полностью.
Сельскохозяйственная ярмарка у музея Алабина продолжает торговлю в круглогодичных павильонах
В результате столкновения водитель одного из грузовиков получил травмы ног и оказался зажат в кабине аварийного автомобиля.
В Волжском районе на месте ДТП с тремя грузовиками работали 5 спасателей
С проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».
«Горячая линия» о нарушениях в выплате зарплаты работает в Самаре
Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
12 декабря в регионе ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица
Самарские полицейские ведут активную работу по профилактике травматизма среди детей и подростков, а также по патриотическому воспитанию молодежи.
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
В Арт-парке установили современный светодиодный экран на главной сцене, музыкальные колонки вдоль, а также оборудование бесплатных зарядных станций с доступом к Wi-Fi.
В Парке культуры и отдыха Отрадного открыли арт-парк «Прикосновение»
В новых зданиях будет установлено необходимое оборудование: электрокардиографы, дефибрилляторы и другая техника.
В трёх поселках Большечерниговского района возводят новые ФАПы
Соревнования посвященные памяти тренера- основоположника дзюдо и самбо в Сызрани Александра Викторовича Жигулева.
477 дзюдоистов стали участниками «Кубка Феникса» в Сызрани
В Самарском политехе предложили использовать нефтяные отходы для изготовления изоляционных материалов 

158
Студенты и аспиранты сызранского филиала Самарского политеха разрабатывают составы для создания стыковочных битумно-полимерных лент, используемых в дорожном строительстве.

Студенты и аспиранты сызранского филиала Самарского политеха разрабатывают составы для создания стыковочных битумно-полимерных лент, используемых в дорожном строительстве. В качестве битумсодержащего компонента они предложили использовать отходы с установки по производству битума Сызранского нефтеперерабатывающего завода. Проект реализуется при поддержке индустриального партнёра Самарского политеха ПО «Герметекс» – предприятия, которое занимается изготовлением герметиков, в том числе на основе битума. 
Битумно-полимерные ленты – специализированный материал, который используется для герметизации и защиты поверхностей от влаги и коррозии. Они состоят из полимерной основы, покрытой слоем битума. На нефтеперерабатывающих заводах в большом количестве образуются битумные отходы, состоящие из тяжёлых углеводородов и гетероатомных соединений серы или азота. Как правило, предприятия отправляют их на утилизацию. Политеховцы же предложили использовать битумные отходы как вторичное сырьё для изготовления стыковочных лент. Такое решение также поможет решить важную экологическую проблему – избавит природные территории от загрязнения отходами нефтепереработки. 
«Чтобы получить новый состав герметизирующего материала, наша команда экспериментировала с различными наполнителями и пластификаторами, которые добавляли в битум, - говорит доцент кафедры «Химическая технология» сызранского филиала Политеха Александра Мальцева. - Мы уже получили подходящие образцы».
Состав, разработанный политеховцами, будет наноситься на адгезионную плёнку, что позволит применять готовый материал при ремонте дорог. 
В составе команды разработчиков – аспиранты кафедры «Общая и неорганическая химия» Аделина Сейкина, Ольга Андреева, студенты химико-технологического факультета Елена Шлепкина, Анастасия Ионова, Сергей Чижов, Анастасия Плохотнюк и студентка инженерно-технологического факультета Татьяна Старостина. Руководитель проекта - доцент кафедры «Химическая технология» сызранского филиала Политеха Александра Мальцева. В проекте также участвует главный технолог нефтеперерабатывающего завода «НС-Ойл» Александр Напалков. 
Разработка нового изоляционного покрытия осуществляется на средства граната Фонда поддержки технологического предпринимательства Самарской области в размере 2 200 000  рублей.  

 

Фото пресс-службы Самарского политеха

