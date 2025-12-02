Я нашел ошибку
Главные новости:
1735 афиш к известным отечественным мультфильмам и фильмам создали участники второго сезона конкурса «Это у нас семейное».
Семья Афанасьевых из Самарской области в числе победителей дистанционного задания от «Союзмультфильма» и Киностуди им. М. Горького
В сборе груза для бойцов участвовали Фонд развития муниципального образования, Сызранская епархия, мордовская национально-культурная автономия, немецкий культурный центр, общественники и неравнодушные  жители города.
Очередную партию гуманитарной помощи от Сызрани доставили бойцам в зону СВО
На базе фельдшерско-акушерских пунктов будут проводиться регулярные приемы узких специалистов в составе выездных бригад из центральной районной больницы.
Жители двух сел Камышлинского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
10 декабря 2025 года молодые ученые из самарских университетов выйдут на сцену, чтобы ярко и доступно донести свою идею до аудитории.
Молодые ученые региона презентуют разработки на Science Slam Samara
Представители Самарской области заняли третье место в треке «Цифровизация»  с разработкой «Цифровой кампус» для университета.
Студенты ПГУТИ - в числе победителей  первого студенческого хакатона по разработке сервисов для мессенджера МАХ
Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона.
Виктор Кузнецов: «Коробки храбрости» наполнены надеждой
Раздвижные эндопротезы применяются в детской реконструктивной ортопедии и онкологии. Они изготавливаются по индивидуальным параметрам пациента.
Более 20 уникальных раздвижных эндопротезов, созданных в СамГМУ, установили в России
Его цель — формирование экологического сознания у молодого поколения через экоуроки и мастер-классы.
Экопроект для детей от АО «Экология» вошел в ТОП-20 лучших эко-проектов
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
МАХ и VK Education при поддержке Минобрнауки России подвели итоги первого студенческого хакатона по разработке сервисов для национального мессенджера. Девять команд-победителей разделили призовой фонд в 3 млн рублей, предложив решения в треках «Цифровизация», «Социальные инициативы» и «Эффективность». Финал хакатона состоялся в МГТУ им. Н.Э. Баумана, где были представлены свыше 50 прототипов чат-ботов и мини-приложений для МАХ.
Хакатон для студентов российских вузов стартовал 16 октября. В соревновании зарегистрировались свыше 2,7 тыс. студентов из 286 вузов. География участников охватила более 110 городов. 
Представители Самарской области - студенты четвертого курса Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Арина Маленкова и Никита Майоров (команда BB Team) заняли третье место в треке «Цифровизация»  с разработкой «Цифровой кампус» для университета. Арина Маленкова и Никита Майоров изучают направление «Информатика и вычислительная техника» и активно проявляют себя в сфере разработки и дизайна. Они участвуют в хакатонах, олимпиадах, ведут собственные проекты и стремятся развивать компетенции в области IT-технологий и цифровых решений. Оба являются амбассадорами социальной сети VK. «Мы совмещаем учебу с активной проектной деятельностью, постоянно совершенствуясь в разработке программного обеспечения и дизайне интерфейсов, - рассказывает Арина Маленкова. - Это позволяет нам лучше понимать современные тенденции индустрии и приобретать ценные практические навыки».
«Наш успех на недавнем хакатоне стал возможен благодаря нашей общей идее создать цифровой университет, способный существенно облегчить жизнь студентам и сотрудникам вузов. Мы неоднократно улучшали наш прототип, основываясь на реальных потребностях аудитории, и именно эта преданность делу привела нас к третьему месту в треке «Цифровизация». Победа стала итогом коллективного труда и уверенности в перспективности нашего решения», -  подчеркнул Никита важность командной работы и веры в проект. 
Финалисты первого студенческого хакатона по разработке сервисов для национального мессенджера  соревновались в трех основных треках:
В треке «Цифровизация» были представлены комплексные сервисы для абитуриентов, студентов и сотрудников вузов – от чат-ботов, помогающих выбрать программу обучения, до мини-приложений, объединяющих расписание, исследовательские проекты и академические сервисы; 
В социальном треке команды создавали проекты для цифровой благотворительности, волонтёрства, экологии и здоровья, включая платформы для добрых дел с геймификацией и ботов-помощников по кибербезопасности;
В треке «Эффективность» студенты предложили интеллектуальные помощники для управления задачами, трекеры привычек и сервисы для борьбы со стрессом и прокрастинацией.
В жюри хакатона вошли эксперты из VK, МАХ, Минобрнауки России и Минцифры России. В каждом из направлений за первое место команда получила 500 000 рублей, за второе – 300 000 рублей и 200 000 рублей — за третье. Помимо денежных призов, победители получат поддержку VK для дальнейшего развития проектов на платформе МАХ.
 «Хакатон продемонстрировал, как студенческие команды создают цифровые решения, обогащающие экосистему страны. Их проекты выходят за рамки идей и превращаются в востребованные сервисы — от удобных расписаний занятий до многофункциональных платформ, объединяющих услуги вуза в едином интерфейсе. Особенно важно, что разработки ориентированы не только на вузы, но и на всех пользователей национального мессенджера МАХ: умный помощник в повседневных делах, бот по юридической помощи, чат-боты для борьбы с зависимостями, платформа добрых дел и другие. Сейчас проекты команд находятся на стадии MVP — минимально жизнеспособного продукта, который удовлетворяет базовые потребности и проверяет гипотезы. В дальнейшем проекты будут дорабатываться и превращаться в полнофункциональные, качественные продукты», – отметил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.
«Мы впечатлены не только высоким уровнем интереса к хакатону — мы получили свыше 2,7 тысяч заявок от студентов со всей страны, но и глубиной проработки проектов, дошедших до финала. Участники продемонстрировали отличное понимание реальных потребностей пользователей и вузов, создав актуальные и востребованные мини-приложения и чат-боты для мессенджера МАХ. Лучшие из представленных решений получат поддержку VK для дальнейшего развития в контуре национального мессенджера, аудитория которого уже превышает 55 миллионов пользователей», –отметила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

 

Фото: Пресс-служба VK. Пресс-служба ПГУТИ

Теги: Самара Университет

