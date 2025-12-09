Я нашел ошибку
Данная экспозиция является продолжением экспозиции, размещенной на стендах пешеходной части улицы Ленинградской с портретами 35 самарских героев.
Экспозицию с портретами Героев России и участников СВО открыли в Самаре около Дворца спорта им. Владимира Высоцкого
Каждый ребенок в возрасте до 10 лет, который отправится в путешествие 31 декабря, получит вкусный сюрприз.
Куйбышевская железная дорога начинает дарить пассажирам праздничное настроение
Ветераны СВО приняли участие в сдаче крови как на станции переливания крови, так и в рамках выездной донорской акции.
Ветераны СВО, представители региональной программы «Школа героев» принимают участие в донорских акциях
От всей души желаю нашим Героям и всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия!
Вячеслав Федорищева поздравил жителей губернии с Днем Героев Отечества 
Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича продолжает череду гас
САТОБ откроет XV Минский международный Рождественский оперный форум 
Как рассказал главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, ремонт проводится поэтапно.
В Похвистнево идет капремонт хирургического корпуса ЦРБ
В Череповце завершились вторые по значимости всероссийские соревнования по дзюдо - Кубок России. За награды и призовой фонд боролись 333 спортсмена из 50 регионов.
Вита Майданик и Стефания Власова из Самарской области - победительницы Кубка России по дзюдо
Во время прямой линии прозвучал вопрос от жителей Кинеля об увеличении числа контейнеров для сбора ТКО.
В Кинеле наводят порядок после обращений жителей на прямую линию губернатора
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025

181
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025

Самарский Центр труда и отдыха «Станкозавод» стал победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025 в номинации «Культурно-досуговое общественное пространство».

Премия Russian Traveler Awards посвящена главным туристическим возможностям России: от отелей и курортов до национальных блюд и экомаршрутов. Победителей определяют путем открытого голосования и анализа экспертного жюри, куда входят представители Министерства экономики, Государственной Думы, ведущие тревел-эксперты, журналисты и блогеры.

В этом году за престижное звание боролись более 500 проектов из 50 регионов Российской Федерации и стран СНГ. В голосовании, которое продлилось несколько месяцев, приняли участие свыше миллиона человек.

Центр труда и отдыха «Станкозавод» отличается уникальным сочетанием индустриального наследия и современных форматов досуга. Здесь расположены художественные галереи, мастерские ремесленников, кафе и рестораны с местной кухней, концертные площадки и пространства для занятий спортом.

«Победа в престижной премии подтверждает высокий потенциал Самарской области как места для развития культурных проектов и активного привлечения туристов», – прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Проведение подобных конкурсов соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В центре внимания
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
177
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
206
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
177
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
534
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
423
