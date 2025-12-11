Я нашел ошибку
Главные новости:
Региональное СУ во взаимодействии с иными органами принимает меры к восстановлению и защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Павел Олейник принял участие в торжественном вручении детям-сиротам ключей от квартир
По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева сделаны конкретные шаги по обновлению градостроительной политики региона.
В Самаре заработала программа комплексного развития территории
Шестеро молодых исследователей из самарских университетов всего за десять минут представили зрителю итоги своей исследовательской деятельности простым и увлекательным языком.
Самара вновь приняла масштабный научный баттл – предновогодний Science Slam
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 30 оперативно ликвидировали пожар в административном здании.
В поселке Луначарский горело подсобное помещение административного здания
В табаке находятся больше тысячи разных соединений, представляющих опасность для здоровья. Для зрительных органов опаснее всего цианид и никотин.
‍Врач-офтальмолог больницы им. Т.И. Ерошевского рассказала о негативном влиянии курения на зрение
Мероприятие прошло в рамках профориентации, а также патриотического воспитания молодежи.
В Самаре транспортные полицейские встретились с учащимися колледжа
По информации Приволжского УГМС в Самаре 12 декабря ночью до -6°С, днем до -1°С. Местами гололедица.
12 декабря в регионе облачно, небольшой снег, местами гололед, до +1°С
В ноябре и декабре разыгрывались областные соревнования по футзалу среди игроков старше 40 лет.
Сборная Кинель-Черкасского района - победитель областных соревнований по футзалу
В поселке Луначарский горело подсобное помещение административного здания

115
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 30 оперативно ликвидировали пожар в административном здании.

Сегодня в 11:05 в пожарно-спасательный отряда № 30 нашего филиала поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном на улице Зеленый бульвар поселка Луначарский Ставропольского района.
Незамедлительно к месту вызова были направлены огнеборцы территориального 30-го пожарно-спасательного отряда.

По прибытии было установлено, что горит подсобное помещение площадью 8 квадратных метров в одном из административных зданий.

На тушение пожара было подано 2 ствола «Б», созданы три звена газодымозащитной службы.
Благодаря оперативным действиям наших огнеборцев, уже в 11:54 была объявлена локализация пожара, а в 12:09 - ликвидация открытого горения. Еще через 10 минут пожар был полностью ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.
Пострадавших, к счастью, нет.

Пять человек персонала вышли из здания самостоятельно до прибытия специалистов противопожарной службы, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

 

Фото:  пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

 

