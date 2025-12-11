В поселке Луначарский горело подсобное помещение административного здания

Сегодня в 11:05 в пожарно-спасательный отряда № 30 нашего филиала поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном на улице Зеленый бульвар поселка Луначарский Ставропольского района.

Незамедлительно к месту вызова были направлены огнеборцы территориального 30-го пожарно-спасательного отряда.

По прибытии было установлено, что горит подсобное помещение площадью 8 квадратных метров в одном из административных зданий.

На тушение пожара было подано 2 ствола «Б», созданы три звена газодымозащитной службы.

Благодаря оперативным действиям наших огнеборцев, уже в 11:54 была объявлена локализация пожара, а в 12:09 - ликвидация открытого горения. Еще через 10 минут пожар был полностью ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

Пострадавших, к счастью, нет.

Пять человек персонала вышли из здания самостоятельно до прибытия специалистов противопожарной службы, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"