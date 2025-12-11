Волжские огнеборцы ликвидировали возгорание в дачном доме на площади 80 квадратных метров

10 декабря, в 17:35 в пожарно-спасательный отряд № 46 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в Волжском районе в поселке городского типа Петра Дубрава.

По прибытии было установлено, что горит дачный дом на площади 80 квадратных метров, на борьбу с огнем оперативно поданы 2 ствола «Б», сформировано 1 звено газодымозащитной службы. Благодаря оперативной и слаженной работе огнеборцев в 18:08 пожар был локализован, в 19:00 – объявлена ликвидация его последствий. При пожаре пострадавших, к счастью, нет. Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"