В Самаре транспортные полицейские встретились с учащимися колледжа

Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте совместно с общественным советом организовали встречу с 270 учащимися Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна.

Мероприятие прошло в рамках профориентации, а также патриотического воспитания молодежи.

Встреча прошла в формате эвристической беседы на тему «Мужество и героизм: страницы истории и современность».

Главным героем встречи стал ветеран Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте кавалер ордена Мужества полковник милиции в отставке Николай Гузеев. Участники встречи активно обсуждали понятия героизм, мужество, отвага. Николай Николаевич привел исторические факты мужества и героизма не только взрослых, но и подростков в разные периоды развития нашей страны, как в годы вооруженных конфликтов, так и в мирное время.

Заместитель начальника линейного отдела полиции в аэропорту Самары майор полиции Наталья Кедняева рассказала о структуре транспортной полиции и о важности обеспечения безопасности на объектах водного, воздушного и железнодорожного транспорта. Также она сообщила о требованиях, предъявляемых к кандидату на службу в ОВД, а также о перспективах службы в транспортной полиции.

Инспектор направления по связям со СМИ Средневолжского линейного управления майор внутренней службы Владимир Поляков напомнил ребятам об основных правилах поведения на объектах транспортной инфраструктуры. Поговорили о кибербезопасности и мошенничествах. На реальных примерах обсудили способы вербовки через социальные сети и Интернет, с целью вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и совершения актов вмешательства в работу транспорта.

Полицейские довели информацию о том, что является коррупцией. И призвали формировать в себе негативное отношение к любым её проявлениям.

В ходе встречи были продемонстрированы профилактические ролики, а также розданы памятки по профилактике мошенничества, в том числе с использованием сети Интернет.

Все присутствующих пригласили на службу в органы внутренних дел и на учебу в высшие учебные заведения системы МВД России.

Фото Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте