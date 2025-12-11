Я нашел ошибку
Главные новости:
По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева сделаны конкретные шаги по обновлению градостроительной политики региона.
В Самаре заработала программа комплексного развития территории
Шестеро молодых исследователей из самарских университетов всего за десять минут представили зрителю итоги своей исследовательской деятельности простым и увлекательным языком.
Самара вновь приняла масштабный научный баттл – предновогодний Science Slam
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 30 оперативно ликвидировали пожар в административном здании.
В поселке Луначарский горело подсобное помещение административного здания
В табаке находятся больше тысячи разных соединений, представляющих опасность для здоровья. Для зрительных органов опаснее всего цианид и никотин.
‍Врач-офтальмолог больницы им. Т.И. Ерошевского рассказала о негативном влиянии курения на зрение
Мероприятие прошло в рамках профориентации, а также патриотического воспитания молодежи.
В Самаре транспортные полицейские встретились с учащимися колледжа
По информации Приволжского УГМС в Самаре 12 декабря ночью до -6°С, днем до -1°С. Местами гололедица.
12 декабря в регионе облачно, небольшой снег, местами гололед, до +1°С
В ноябре и декабре разыгрывались областные соревнования по футзалу среди игроков старше 40 лет.
Сборная Кинель-Черкасского района - победитель областных соревнований по футзалу
Государственная поддержка и целевые программы стали ключевыми факторами, позволившими сельхозпроизводителям масштабировать бизнес, модернизировать переработку и подтвердить качество продукции для международных партнёров.
Семейная пасека Елены Мельниковой претендует на статус экспортёра и выходит на международный рынок
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
В Самаре транспортные полицейские встретились с учащимися колледжа


Мероприятие прошло в рамках профориентации, а также патриотического воспитания молодежи.

Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте совместно с общественным советом организовали встречу с 270 учащимися Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна.

Мероприятие прошло в рамках профориентации, а также патриотического воспитания молодежи.
Встреча прошла в формате эвристической беседы на тему «Мужество и героизм: страницы истории и современность».

Главным героем встречи стал ветеран Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте кавалер ордена Мужества полковник милиции в отставке Николай Гузеев. Участники встречи активно обсуждали понятия героизм, мужество, отвага. Николай Николаевич привел исторические факты мужества и героизма не только взрослых, но и подростков в разные периоды развития нашей страны, как в годы вооруженных конфликтов, так и в мирное время.

Заместитель начальника линейного отдела полиции в аэропорту Самары майор полиции Наталья Кедняева рассказала о структуре транспортной полиции и о важности обеспечения безопасности на объектах водного, воздушного и железнодорожного транспорта. Также она сообщила о требованиях, предъявляемых к кандидату на службу в ОВД, а также о перспективах службы в транспортной полиции.

Инспектор направления по связям со СМИ Средневолжского линейного управления майор внутренней службы Владимир Поляков напомнил ребятам об основных правилах поведения на объектах транспортной инфраструктуры. Поговорили о кибербезопасности и мошенничествах. На реальных примерах обсудили способы вербовки через социальные сети и Интернет, с целью вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и совершения актов вмешательства в работу транспорта.

Полицейские довели информацию о том, что является коррупцией. И призвали формировать в себе негативное отношение к любым её проявлениям.

В ходе встречи были продемонстрированы профилактические ролики, а также розданы памятки по профилактике мошенничества, в том числе с использованием сети Интернет.

Все присутствующих пригласили на службу в органы внутренних дел и на учебу в высшие учебные заведения системы МВД России.

 

Фото Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте

