Сельскохозяйственная ярмарка у музея Алабина продолжает торговлю в круглогодичных павильонах

В Самаре сельскохозяйственная ярмарка, располагавшаяся около музея им. Алабина, завершила свою работу в уличном формате. Предприниматели продолжают торговлю на новом месте – в круглогодичных павильонах на пересечении улиц Киевской и Тухачевского и ждут покупателей еженедельно с пятницы по воскресенье с 9:00 до 18:00.

Ярмарка у дома культуры «Октябрь» в поселке Мехзавод завершила свою работу полностью. Всего за три с половиной месяца, по данным департамента экономического развития, инвестиций и торговли, предпринимателями реализовано около 120 тонн продукции.



Напомним, на территории городского округа Самара действует 19 круглогодичных муниципальных ярмарок, где представлены продукты местных сельхозпроизводителей, текстиль, одежда и другие товары. На каждой из них местным производителям торговые места предоставляются в приоритетном порядке, а пенсионерам доступны специальные бесплатные места, где они могут продавать продукцию, выращенную на садово-дачных участках. Адреса ярмарок размещены на сайте администрации Самары.

Фото: пресс-служба администрации Самары