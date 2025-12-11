Я нашел ошибку
Ярмарка у дома культуры «Октябрь» в поселке Мехзавод завершила свою работу полностью.
Сельскохозяйственная ярмарка у музея Алабина продолжает торговлю в круглогодичных павильонах
В результате столкновения водитель одного из грузовиков получил травмы ног и оказался зажат в кабине аварийного автомобиля.
В Волжском районе на месте ДТП с тремя грузовиками работали 5 спасателей
С проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».
«Горячая линия» о нарушениях в выплате зарплаты работает в Самаре
Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
12 декабря в регионе ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица
Самарские полицейские ведут активную работу по профилактике травматизма среди детей и подростков, а также по патриотическому воспитанию молодежи.
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
В Арт-парке установили современный светодиодный экран на главной сцене, музыкальные колонки вдоль, а также оборудование бесплатных зарядных станций с доступом к Wi-Fi.
В Парке культуры и отдыха Отрадного открыли арт-парк «Прикосновение»
В новых зданиях будет установлено необходимое оборудование: электрокардиографы, дефибрилляторы и другая техника.
В трёх поселках Большечерниговского района возводят новые ФАПы
Соревнования посвященные памяти тренера- основоположника дзюдо и самбо в Сызрани Александра Викторовича Жигулева.
477 дзюдоистов стали участниками «Кубка Феникса» в Сызрани
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
В Волжском районе на месте ДТП с тремя грузовиками работали 5 спасателей

11 декабря спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области работали на месте дорожно-транспортного происшествия в Волжском районе.

На 4 километре трассы М-5 произошло столкновение в попутном направлении движения трех грузовых автомобилей.

Для деблокирования пострадавшего требовалась помощь спасателей. В 13.50 спасатели приступили к спасательным работам.

В ходе аварийно-спасательных работ был задействован гидравлический аварийно-спасательный инструмент. В 14.25 травмированного водителя деблокировали и передали врачам скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работали 5 спасателей, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:  пресс-служба ПСС СО

11 декабря 2025, 09:59
84-летний водитель попал в ДТП в Красноглинском районе Самары
10 декабря   на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 6 человек и 2 погибло.  Происшествия
Водитель и пассажир легкового автомобиля доставлены с места ДТП в больницу.
10 декабря 2025, 19:51
В Тольятти водитель большегруза при развороте не уступил дорогу и столкнулся с а/м Datsun
Водитель и пассажир легкового автомобиля доставлены с места ДТП в больницу. Происшествия
По предварительным данным полицейских пострадал 21-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110.
10 декабря 2025, 18:40
Смертельное ДТП в Волжском районе: ВАЗ 2110 врезался в препятствие, скончался 19-летний пассажир
По предварительным данным полицейских пострадал 21-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110. Происшествия
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
