В Волжском районе на месте ДТП с тремя грузовиками работали 5 спасателей

11 декабря спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области работали на месте дорожно-транспортного происшествия в Волжском районе.

На 4 километре трассы М-5 произошло столкновение в попутном направлении движения трех грузовых автомобилей.

В результате столкновения водитель одного из грузовиков получил травмы ног и оказался зажат в кабине аварийного автомобиля.

Для деблокирования пострадавшего требовалась помощь спасателей. В 13.50 спасатели приступили к спасательным работам.

В ходе аварийно-спасательных работ был задействован гидравлический аварийно-спасательный инструмент. В 14.25 травмированного водителя деблокировали и передали врачам скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работали 5 спасателей, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО