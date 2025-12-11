84-летний водитель попал в ДТП в Красноглинском районе Самары

10 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 6 человек и 2 погибло.

ДТП произошло в 16:40 час. в Красноглинском районе города Самары. 84-летний водитель, управляя транспортным средством MITSUBISHI OUTLANDER, двигался по Красноглинскому шоссе, в направлении п. Мехзавод. В пути следования, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и, напротив строения № 122, по Красноглинскому шоссе, допустил столкновение с автомобилем LADA Granta, под управлением водителя 41-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении, после чего транспортное средство MITSUBISHI OUTLANDER отбросило на автомобиль FORD FIESTA, под управлением водителя 24-летнего водителя, который двигался по Красноглинскому шоссе в направлении п. Управленческий. Водителю автомобиля FORD FIESTA назначено амбулаторное лечение.