Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, году Защитника Отечества и в поддержку Специальной военной операции. 
Делегации региона возвращаются с Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала
Ночью и утром 14 декабря сохранится очень сильный ветер, метель при видимости 500 м и менее. На дорогах снежные заносы.
Днем 13 декабря в регионе ожидается очень сильный снег, метель, очень сильный ветер
Тематический пригородный поезд «Снежный Экспресс» станет настоящим праздником для детей и их родителей! 
КбшЖД: на «Снежном экспрессе» в зимнюю сказку
Программа стартовала в 2025 году — партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения Президента.
При поддержке «Единой России» отремонтируют 800 студенческих общежитий по всей стране
Церемония награждения прошла в Москве в рамках форума «Сердца молодых» при Министерстве просвещения Российской Федерации.
Боец студенческого педагогического отряда «Путеводная звезда» Самарской области признан одним из лучших вожатых России
Хлеб самарского хлебозавода признали одним из лучших в России
В Самарской области ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
КбшЖД: на «Снежном экспрессе» в зимнюю сказку

96
Тематический пригородный поезд «Снежный Экспресс» станет настоящим праздником для детей и их родителей! 

В декабре уходящего года и январе 2026 года, совместно с АО «Самарская ППК», запускаем уникальный тематический пригородный поезд «Снежный Экспресс», который станет настоящим праздником для детей и их родителей, сообщает пресс-служба КбшЖД. 

Для проведения мероприятия выбрали:

6-и вагонный подвижной состав серии ЭД4М;

6-и вагонный ретропоезд серии ЭР2К «Грушинский экспресс»

Даты и маршруты:

20, 21, 27, 28 декабря 2025 года

С 3 по 6 января 2026 года 

Маршрут: Тольятти - Пискалы - Тольятти, отправление в 14:27.

Время местное.

На борту электропоезда вас ждёт авторская новогодняя программа, включающая:

- интерактивные игры и музыкальные выступления

- фокусы и научные эксперименты

Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
0
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
218
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
207
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
423
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
450
