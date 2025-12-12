КбшЖД: на «Снежном экспрессе» в зимнюю сказку

В декабре уходящего года и январе 2026 года, совместно с АО «Самарская ППК», запускаем уникальный тематический пригородный поезд «Снежный Экспресс», который станет настоящим праздником для детей и их родителей, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Для проведения мероприятия выбрали:

6-и вагонный подвижной состав серии ЭД4М;

6-и вагонный ретропоезд серии ЭР2К «Грушинский экспресс»

Даты и маршруты:

20, 21, 27, 28 декабря 2025 года

С 3 по 6 января 2026 года

Маршрут: Тольятти - Пискалы - Тольятти, отправление в 14:27.

Время местное.

На борту электропоезда вас ждёт авторская новогодняя программа, включающая:

- интерактивные игры и музыкальные выступления

- фокусы и научные эксперименты