87% россиян видят культурный код страны в ее истории – показал опрос конкурса «Это у нас семейное»

Для Самарской области это пилотный проект, реализуемый при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и Российского экологического оператора.
В Самаре появилось 54 контейнера для сбора одежды на переработку
Лидерами сезона стали спортсмены Волжского района. Они выиграли соревнования по армрестлингу, настольному теннису, шашкам, гиревому спорту, женскому волейболу, соревнования спортивных семей с сыновьями.
Завершился региональный этап всероссийских сельских спортивных игр
В театре «Мастерская» для активных жителей, руководителей учреждений и предприятий, располагающихся на района, был организован праздничный концерт.
Железнодорожному району Самары исполнилось 55-лет со дня основания
Сотрудники полиции выходят на усиленный режим несения службы с приближением выходных дней.
В губернии вновь пройдут широкомасштабные рейды ГАИ СО
Специалисты обновляют трубопровод диаметром 1,5 метра. Главный Безымянский коллектор — один из ключевых объектов системы водоотведения Самары.
«РКС-Самара» переложили 200 метров Главного Безымянского коллектора
Они будут оформлены в едином праздничном стиле, с яркими вывесками над входом и ограждением по периметру.
15 декабря 140 елочных базаров откроются в Самаре
Гости узнают о ритуалах Рождества в Самаре. Историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная расскажет о том, откуда пошла привычка делать поздравительные почтовые карточки.
Музей Эльдара Рязанова: лекция «Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре»
Любой желающий житель региона или организация может присоединиться к акции и помочь исполнить новогодние мечты.
Специалисты минздрава СО принимают участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
87% россиян видят культурный код страны в ее истории – показал опрос конкурса «Это у нас семейное»

В опросе участвовали 4,5 тысячи россиян из всех регионов страны.

В День Конституции Российской Федерации организаторы конкурса «Это у нас семейное» (проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей») обнародовали результаты масштабного опроса «Культурный код и традиционные ценности России». Согласно данным опроса, россияне воспринимают культурный код через историческую память, традиции и духовные ценности. В опросе участвовали 4,5 тысячи россиян из всех регионов страны. Об этом сообщил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
«Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что культурный код России заключается в уважении к старшим, родителям, уважении к своей стране и к малой Родине, заботе и любви друг к другу. Мы решили сделать культурный код главной темой второго сезона «Это у нас семейное». И не ошиблись! Участники с удовольствием выполняли задания, направленные на сохранение и передачу базовых российских ценностей. Проведенный опрос помог нам узнать, как конкурсанты для себя формулируют культурный код, насколько, по их мнению, он важен для семьи и страны. Оказалось, что 87% участников воспринимают культурный код через историю страны и историческую память, 75% – традиционные ценности и 73% культурное наследие. В том, что разнообразие национальностей существенно обогащает культурный код страны, уверены 56% респондентов», – пояснил он. 
В ходе исследования также задавались вопросы о личных качествах россиян. Наиболее характерными чертами, по мнению респондентов, являются смекалка, гибкость, умение находить решение в сложных ситуациях, упорство и сила воли. Также назывались такие качества, как доброта, неравнодушие и готовность помочь другим, смелость, свободолюбие и независимость, щедрость и открытость к диалогу. 
Кроме того, в основе убеждений современных россиян лежит прежде всего уважение к исторической памяти и гордость за наследие страны. Уверены 72% опрошенных. Значимыми также остаются уважение к традициям народов России и единство многонациональной страны (47%), а также такие ценности, как патриотизм и чувство справедливости (по 39%). Эти ответы отражают стремление общества сохранять связь с прошлым и ориентироваться на коллективные принципы. 
Несмотря на то, что почти половина участников опроса (46%) ассоциирует слово «россиянин» с территориальной идентичностью, треть (28%) воспринимают его как состояние души и предмет для гордости, что подчеркивает эмоционально-культурный аспект национальной самоидентификации. Для одной пятой опрошенных россиянин – это прежде всего патриот (20%), что отражает связь между национальной принадлежностью и чувством гордости за страну. Значительно реже россиян определяют через языковой признак (4%).
Опрос был проведен конкурсом «Это у нас семейное». В первой части исследования респонденты отвечали на вопросы про восприятие культурного кода, принципы и убеждения россиян, а также присущие им качества. Всего на участие во втором сезоне самого массового проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей» зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. Главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. Конкурс «Это у нас семейное» – часть национального проекта «Семья».

 

Фото:   пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

 

 

 

Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
