В Самаре проходят соревнования по синхронному катанию на коньках



12, 13 и 14 декабря в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходят I этап Кубка России, всероссийские соревнования и всероссийское физкультурное мероприятие «Самарочка» по синхронному катанию на коньках.



Всего в эти дни свои программы представят 39 команд по классификационным программам второго спортивного, первого спортивного разряда, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта.



Самарскую область представляют 7 команд:



«Эдельвейс» Тольятти - 1-й разряд

«Гэлакси» Самара - 1-й разряд

«Жемчужина юниоры» Тольятти - кандидаты в мастера спорта

«Твинкл Айс» Самара - кандидаты в мастера спорта

«Волга Айс» Самара - кандидаты в мастера спорта

«Жемчужина» Тольятти - мастера спорта

«Элегия» Самара - мастера спорта



Расписание соревнований:



12 декабря | 16:30

2-й разряд, произвольная программа

12 декабря | 17:50

кандидаты в мастера спорта, короткая программа

13 декабря | 15:10

1-й разряд, произвольная программа

13 декабря | 16:40

кандидаты в мастера спорта, произвольная программа

13 декабря | 20:30

мастера спорта, короткая программа

14 декабря | 12:30

мастера спорта, произвольная программа



Вход на трибуны Дворца спорта свободный при наличии мест.

Фото: минспорта СО