В Самаре проходят соревнования по синхронному катанию на коньках
12, 13 и 14 декабря в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходят I этап Кубка России, всероссийские соревнования и всероссийское физкультурное мероприятие «Самарочка» по синхронному катанию на коньках.
Всего в эти дни свои программы представят 39 команд по классификационным программам второго спортивного, первого спортивного разряда, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта.
Самарскую область представляют 7 команд:
«Эдельвейс» Тольятти - 1-й разряд
«Гэлакси» Самара - 1-й разряд
«Жемчужина юниоры» Тольятти - кандидаты в мастера спорта
«Твинкл Айс» Самара - кандидаты в мастера спорта
«Волга Айс» Самара - кандидаты в мастера спорта
«Жемчужина» Тольятти - мастера спорта
«Элегия» Самара - мастера спорта
Расписание соревнований:
12 декабря | 16:30
2-й разряд, произвольная программа
12 декабря | 17:50
кандидаты в мастера спорта, короткая программа
13 декабря | 15:10
1-й разряд, произвольная программа
13 декабря | 16:40
кандидаты в мастера спорта, произвольная программа
13 декабря | 20:30
мастера спорта, короткая программа
14 декабря | 12:30
мастера спорта, произвольная программа
Вход на трибуны Дворца спорта свободный при наличии мест.
Фото: минспорта СО