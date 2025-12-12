Фермеры региона познакомились с работой нового агрокласса в Хворостянской средней школе

Я нашел ошибку
Для Самарской области это пилотный проект, реализуемый при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и Российского экологического оператора.
В Самаре появилось 54 контейнера для сбора одежды на переработку
Лидерами сезона стали спортсмены Волжского района. Они выиграли соревнования по армрестлингу, настольному теннису, шашкам, гиревому спорту, женскому волейболу, соревнования спортивных семей с сыновьями.
Завершился региональный этап всероссийских сельских спортивных игр
В театре «Мастерская» для активных жителей, руководителей учреждений и предприятий, располагающихся на района, был организован праздничный концерт.
Железнодорожному району Самары исполнилось 55-лет со дня основания
Сотрудники полиции выходят на усиленный режим несения службы с приближением выходных дней.
В губернии вновь пройдут широкомасштабные рейды ГАИ СО
Специалисты обновляют трубопровод диаметром 1,5 метра. Главный Безымянский коллектор — один из ключевых объектов системы водоотведения Самары.
«РКС-Самара» переложили 200 метров Главного Безымянского коллектора
Они будут оформлены в едином праздничном стиле, с яркими вывесками над входом и ограждением по периметру.
15 декабря 140 елочных базаров откроются в Самаре
Гости узнают о ритуалах Рождества в Самаре. Историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная расскажет о том, откуда пошла привычка делать поздравительные почтовые карточки.
Музей Эльдара Рязанова: лекция «Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре»
Любой желающий житель региона или организация может присоединиться к акции и помочь исполнить новогодние мечты.
Специалисты минздрава СО принимают участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Фермеры региона познакомились с работой нового агрокласса в Хворостянской средней школе

164
Самарские аграрии осваивают новые технологии и меры господдержки.

Фермеры Самарской области познакомились с работой нового агротехнологического класса в Хворостянской средней школе. Участниками выездного бизнес-мероприятия стали представители малых форм хозяйствования и предприниматели, ведущие личные посдобные хозяйства из Приволжского, Безенчукского, Челно-Вершинского, Ставропольского, Кинельского и Красноярского районов.

Евгения Бесчетнова представила опыт участия своего предприятия в федеральном проекте «Кадры АПК», который с текущего года активно реализуется в регионе в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Его цель — формирование кадрового резерва агропромышленного комплекса и увеличение доли молодых специалистов на сельхозпредприятиях. В 2025 году на реализацию программы в Самарской области было предусмотрено более 55 млн рублей, часть которых направлена на создание агротехнологических классов в сельских школах.

Агротехнологический класс дает школьникам возможность углубленно изучать профильные дисциплины — биологию, химию, математику и физику, знакомит с современными технологиями АПК и формирует практические навыки. Выпускники получают дополнительные компетенции, а поступающие после 11 класса — дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в аграрные вузы.

«На мой взгляд, это отличная программа для взращивания собственных кадров. Сначала дети посещают занятия в агротехнологическом классе, затем заключают договор на целевое обучение в ссузе или вузе. При успешной учебе без троек им выплачивается стипендия за счет будущего работодателя. Во время практики студенты знакомятся с производственными процессами, после выпуска приходят на предприятие и отрабатывают три года, получая единовременные и ежемесячные выплаты как молодые специалисты. Я советую ребятам эти средства копить. Можно также стать участником госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и получить жилье по найму. К 26–27 годам у молодого специалиста, помимо профессии, могут быть жилье и накопления, например на автомобиль», — отметила Евгения Бесчетнова.

Практическая составляющая проекта включает использование современного оборудования: агродрон, приобретенный в рамках оснащения класса, будет задействован для обработки сельхозугодий хозяйства, в том числе яблоневого сада площадью 7 га.

Инициаторами проектов в рамках «Кадров АПК» выступают сами сельхозтоваропроизводители. Существенную часть их расходов покрывают субсидии из федерального и регионального бюджетов. По словам Евгении Бесчетновой, хозяйство направило около 4 млн рублей на капитальный ремонт и оснащение учебного кабинета, после подачи полного пакета документов получило компенсацию 90% затрат. Проектом также предусмотрены стимулирующие выплаты педагогам, ведущим профильные курсы, — до 30 тыс. рублей в месяц на одного учителя, с компенсацией затрат предприятию до 95%.

В текущем году в Самарской области начали работу три агротехнологических класса, где уже обучается около 70 школьников. В ближайшее время сеть будет расширяться: новые кабинеты появятся в ряде сельских школ и число участников программы вырастет. К 2030 году по стране планируется открыть 18 тысяч таких классов, ежегодно готовящих до 115 тысяч абитуриентов профильных колледжей и вузов.

Особое внимание привлечению молодых специалистов в АПК в регионе уделяет губернатор Вячеслав Федорищев. По его поручению уже дважды повышались стимулирующие выплаты молодым специалистам на селе. Планируется, что с 2026 года единовременные выплаты составят 414 тысяч рублей для выпускников вузов и 207 тысяч рублей для выпускников колледжей. С будущего года право на эти меры поддержки получат также молодые специалисты в сферах производства пищевых продуктов и напитков, а также хранения и складирования зерна.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
202
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
252
252
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
229
229
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
470
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
469
