Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, году Защитника Отечества и в поддержку Специальной военной операции. 
Делегации региона возвращаются с Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала
Ночью и утром 14 декабря сохранится очень сильный ветер, метель при видимости 500 м и менее. На дорогах снежные заносы.
Днем 13 декабря в регионе ожидается очень сильный снег, метель, очень сильный ветер
Тематический пригородный поезд «Снежный Экспресс» станет настоящим праздником для детей и их родителей! 
КбшЖД: на «Снежном экспрессе» в зимнюю сказку
Программа стартовала в 2025 году — партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения Президента.
При поддержке «Единой России» отремонтируют 800 студенческих общежитий по всей стране
Церемония награждения прошла в Москве в рамках форума «Сердца молодых» при Министерстве просвещения Российской Федерации.
Боец студенческого педагогического отряда «Путеводная звезда» Самарской области признан одним из лучших вожатых России
Хлеб самарского хлебозавода признали одним из лучших в России
В Самарской области ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
  Персональные данные
Выборы в Самарской области

При поддержке «Единой России» отремонтируют 800 студенческих общежитий по всей стране

96
Программа стартовала в 2025 году — партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения Президента.

Программа стартовала в 2025 году — партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения Президента.

«Единая Россия» вместе с активом «Молодой Гвардии» и Минобрнауки ведёт системный мониторинг работ по капремонту общежитий вузов — сейчас они идут в 109 зданиях в 44 регионах. В 2025 году планово обновят 36 общежитий.

«Реализация этой программы — часть народной программы партии. Мы обеспечиваем её в бюджете. До конца 2026 года планируется окончание ремонтных работ в 55 общежитиях, в 2027 году — ещё в 117. Необходимо не ослаблять контроль за эффективностью расходования средств на программу. Итогом нашей совместной работы должно стать создание в высших учебных заведениях необходимых условий для комфортного проживания, обучения и занятия наукой», — подчеркнул руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин на заседании штаба по мониторингу капремонта и строительства студенческих общежитий.

Кроме этого, Президент поставил задачу, чтобы по всей стране развивались центры науки и образования. Для этого до 2030 года необходимо построить 25 университетских кампусов. К 2036 году их должно быть 40. Завершён конкурсный отбор первых 25 кампусов, которые возведут к 2030 году.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга отметил, что для качественной реализации программы капремонта студенческих общежитий по запросу «Единой России» Минобрнауки был разработан стандарт проведения капремонта и оснащения общежитий современной инфраструктурой.

«Стандарт отвечает запросу времени, потребностям студентов. Что очень важно, в стандарте отдельно выделена инфраструктура для студенческих семей», — подчеркнул депутат.

Александр Мажуга напомнил, что по инициативе партии в первом чтении принят законопроект о создании инфраструктуры для семейных студентов. Кроме того, обновлённые стандарты предусматривают обязательные условия для проживания студентов с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы говорили о том, что здания необходимо оснастить качественной, хорошей мебелью. Это также сделано. Средства доведены до 23 вузов, оснастили 34 общежития», — сообщил он.

Отдельный блок программы касается обучения сотрудников университетов, вовлечённых в процессы организации и проведения капремонта, рассказал парламентарий. В 2024 году обучение в пилотном режиме провели для подведомственных организаций Минобрнауки РФ, в 2025 году оно стало доступно для всех вузов.

Партия также уделяет особое внимание инфраструктуре образовательных организаций ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На 2025–2030 годы запланированы работы по 114 объектам, уточнил Александр Мажуга.

Парламентарий предложил уже с января следующего года сформировать единый перечень объектов, в которых предстоят работы по капремонту. Кроме того, в декабре «Единая Россия» запустит опрос студентов о качестве проведённых ремонтов и тех общежитиях, где обновление необходимо.

Представители Минобрнауки РФ и Минздрава РФ поблагодарили «Единую Россию» за поддержку при реализации программы капремонта студенческих общежитий.

«Хочу поблагодарить «Единую Россию» за поддержку проекта. Минздрав является его активным участником», — сообщил директор финансово-экономического департамента Леонид Шалом.
По его словам, запланированы ремонты таких вузов, как Казанский государственный медицинский университет, Южно-Уральский, Сибирский государственный медицинский университет, Омский государственный медицинский университет и Волгоградский государственный медицинский университет.
Программа мониторинга капремонта студенческих общежитий для «Молодой Гвардии» очень важна, подчеркнул председатель МГЕР Антон Демидов.

«Она даёт нам доступ в вузы и общежития, чтобы уделять внимание условиям жизни студентов. С 2022 года мы создали более 300 студенческих штабов, из них 76 — в этом году», — сказал он.

Антон Демидов в заключение напомнил, что «Молодая Гвардия» подписала с Минобрнауки РФ соглашение, один из пунктов которого касается мониторинга ремонта общежитий.

Руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России», член регполитсовета и координационного совета МГЕР, депутат Думы г.о. Самара,  Антон Родионов отметил, что провести капитальный ремонт общежитий вузов  до 2030 года поручил президент России Владимир Путин по итогам встречи со студентами федеральных вузов еще в 2021 году. Соответствующие положения вошли и в Народную программу партии «Единая Россия». 

«Для контроля над реализацией программы капремонта студенческих общежитий мы создали рабочие группы, в которые входят представители вузов, студенческого актива, депутатского корпуса и «Молодой Гвардии». Кроме того, в настоящий момент мы уже заключили 56 соглашений с вузами и ссузами региона о сотрудничестве и создании на их базе первичных объединений МГЕР. Помимо своей основной задачи эти  «первички»  будут на месте контролировать ход  и сроки капремонта студенческих общежитий вместе с коллегами по депутатскому корпусу и партпроекту «Новая школа», профкомами вузов, активными студентами. При этом силами «Молодой гвардии» будет осуществляться постоянный мониторинг условий проживания студентов в Самарской области», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

