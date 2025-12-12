Боец студенческого педагогического отряда «Путеводная звезда» Самарской области признан одним из лучших вожатых России

Боец студенческого педагогического отряда «Путеводная звезда» Самарского социально-педагогического колледжа Сергей Суровиков стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший вожатый России». Церемония награждения прошла в Москве в рамках форума «Сердца молодых» при Министерстве просвещения Российской Федерации.

Его философию работы с детьми лучше всего раскрывают собственные слова:

«Я горжусь тем, что я вожатый. Для меня это не просто работа — это состояние души и огромная ответственность, которую я ношу с честью. Каждый день, проведенный с детьми, дарит мне неповторимое счастье. Видеть их горящие глаза, искренние улыбки, наблюдать, как они растут, преодолевают себя, учатся дружить и доверять — это бесценно. И когда в конце смены я слышу: «Вы будете нашим вожатым в следующем году?», — я понимаю, что всё делаю правильно. Это больше чем профессия. Это возможность каждый день зажигать в их сердцах огонь».

Профессиональное мастерство Сергея подтверждено значимыми победами: Чемпионат «Профессионалы»: он завоевал I место на Региональном этапе, после чего достойно представил Самарскую область на Межрегиональном (итоговом) этапе в г. Оренбурге, где был удостоен медальона «За профессионализм».

Победителей конкурса наградили Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев и директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России, Герой РФ Игорь Юргин.

Конкурс «Лучший вожатый России», стартовавший в 2025 году, стал ещё одним важным шагом к признанию значительного вклада вожатых в воспитание миллионов детей. Его цели – выявление, поддержка и признание заслуг талантливых наставников, повышение престижа профессии и распространение лучших практик вожатской работы.

Напомним, что Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. В 2025 году в составе студенческих отрядов Самарской области было трудоустроено более 3,7 тысяч человек участников, из которых более 1190 человек работали вожатыми и организовывали детский отдых в лагерях региона и на всероссийских проектах на черноморском побережье.

Фото: Самарские студенческие отряды