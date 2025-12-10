Завершаются работы по капитальному ремонту главного корпуса Приволжской ЦРБ

Работы по капитальному ремонту главного корпуса ЦРБ проводятся за счёт средств федерального и областного бюджетов в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Всего до конца года за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут отремонтированы более 170 объектов здравоохранения.

«До конца года капитальный ремонт будет завершен. Мы ожидаем дополнительную поставку мебели и оборудования. В частности, больница получит новый флюорограф, и для его установки уже выполняются работы по подготовке помещения», – отметила главный врач Приволжской центральной районной больницы Людмила Слепнева.

В рамках обновления была перестроена внутренняя логистика медучреждения. Ранее диагностические службы и кабинеты узких специалистов располагались в разных корпусах, что создавало неудобства для пациентов.

«Мы полностью объединяем консультационно-диагностическую структуру в одном месте, – подчеркнула главный врач. –Теперь пациенту не придется переходить из корпуса в корпус. Он сможет в одном здании попасть на прием к нужному специалисту, пройти необходимые обследования и оперативно получить результаты. Это существенно экономит время и силы людей, делая процесс получения медицинской помощи более комфортным».

Напомним, что в селе Заволжье в этом году также откроется современный фельдшерско-акушерскй пункт, который возведен благодаря нацпроекту.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО