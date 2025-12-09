Ветераны СВО, представители региональной программы «Школа героев» принимают участие в донорских акциях

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества — памятная дата, посвящённая всем, кто проявил мужество, героизм и самоотверженность в защите Отечества, его мира, безопасности и достоинства.

В преддверии Дня Героев Отечества ветераны специальной военной операции, представители региональной программы «Школа героев» (создана по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской – «Время героев») приняли участие в донорской акции. После тяжелых ранений их также спасала чья-то кровь. Теперь они готовы поделиться ей в помощь нуждающимся в переливании пациентам, включая тех бойцов, которые проходят лечение и реабилитацию в медицинских организациях региона.

Ветераны СВО приняли участие в сдаче крови как на станции переливания крови, так и в рамках выездной донорской акции. Каждый из них осознает, насколько значимым является этот вклад в общее дело.

Среди сдавших кровь - ветеран СВО и участник первого потока «Школы героев» Сергей Гайко:

«Сегодня я сдаю кровь во второй раз. Моя первая донация состоялась 10 лет назад в военной части. Я с радостью поддерживаю любые добрые инициативы, особенно если они связаны с жизнью и здоровьем людей в нашем регионе. Это касается и бойцов, которые сейчас проходят лечение в госпиталях. Надеюсь, что моя кровь окажет помощь тем, кто в ней нуждается».

На станцию для переливания крови пришел и Максим Баранович - ветеран СВО, участник второго потока «Школы героев». До специальной военной операции, на которую ушел по контракту, он был донором и стены станции ему знакомы. После тяжелого ранения сдавать кровь как донор он больше не может, но посчитал важным поддержать донорскую инициативу своих боевых товарищей:

«Целиком снаряд прошел через коленный сустав, порвал артерию. Было очень много операций. Мне неоднократно во время и после операций переливали компоненты крови. Я лично на своем примере ощутил, как важно, чтобы крови всегда хватало. Сейчас я не могу быть донором, но захотелось поддержать ребят-ветеранов. Быть донором - важный шаг, который спасает жизни других людей».

Ежедневно в отделения станции переливания крови приходит около 300 доноров. В год более 80 000 переливаний донорских компонентов проводится в медицинских организациях региона. Каждый раз, приходя на станцию, доноры не знаю, кому она будет перелита на этот раз. Но они точно знают, что человеческая жизнь - бесценна и готовы помочь ее сохранить, отдавая частичку себя.

Фото - Служба крови Самарской области