Данная экспозиция является продолжением экспозиции, размещенной на стендах пешеходной части улицы Ленинградской с портретами 35 самарских героев.
Экспозицию с портретами Героев России и участников СВО открыли в Самаре около Дворца спорта им. Владимира Высоцкого
Каждый ребенок в возрасте до 10 лет, который отправится в путешествие 31 декабря, получит вкусный сюрприз.
Куйбышевская железная дорога начинает дарить пассажирам праздничное настроение
Ветераны СВО приняли участие в сдаче крови как на станции переливания крови, так и в рамках выездной донорской акции.
Ветераны СВО, представители региональной программы «Школа героев» принимают участие в донорских акциях
От всей души желаю нашим Героям и всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия!
Вячеслав Федорищева поздравил жителей губернии с Днем Героев Отечества 
Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича продолжает череду гас
САТОБ откроет XV Минский международный Рождественский оперный форум 
Как рассказал главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, ремонт проводится поэтапно.
В Похвистнево идет капремонт хирургического корпуса ЦРБ
В Череповце завершились вторые по значимости всероссийские соревнования по дзюдо - Кубок России. За награды и призовой фонд боролись 333 спортсмена из 50 регионов.
Вита Майданик и Стефания Власова из Самарской области - победительницы Кубка России по дзюдо
Во время прямой линии прозвучал вопрос от жителей Кинеля об увеличении числа контейнеров для сбора ТКО.
В Кинеле наводят порядок после обращений жителей на прямую линию губернатора
Ветераны СВО, представители региональной программы «Школа героев» принимают участие в донорских акциях

89
Ветераны СВО приняли участие в сдаче крови как на станции переливания крови, так и в рамках выездной донорской акции.

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества — памятная дата, посвящённая всем, кто проявил мужество, героизм и самоотверженность в защите Отечества, его мира, безопасности и достоинства. 

В преддверии Дня Героев Отечества ветераны специальной военной операции, представители региональной программы «Школа героев» (создана по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской – «Время героев») приняли участие в донорской акции. После тяжелых ранений  их также спасала чья-то кровь. Теперь они готовы поделиться ей в помощь нуждающимся в переливании пациентам, включая тех бойцов, которые проходят лечение и реабилитацию в медицинских организациях региона.

Ветераны СВО приняли участие в сдаче крови как на станции переливания крови, так и в рамках выездной донорской акции. Каждый из них осознает, насколько значимым является этот вклад в общее дело.

Среди сдавших кровь - ветеран СВО и участник первого потока «Школы героев» Сергей Гайко:
 «Сегодня я сдаю кровь во второй раз. Моя первая донация состоялась 10 лет назад в военной части. Я с радостью поддерживаю любые добрые инициативы, особенно если они связаны с жизнью и здоровьем людей в нашем регионе. Это касается и бойцов, которые сейчас проходят лечение в госпиталях. Надеюсь, что моя кровь окажет помощь тем, кто в ней нуждается».

На станцию для переливания крови пришел и Максим Баранович - ветеран СВО, участник второго потока «Школы героев». До специальной военной операции, на которую ушел по контракту, он был донором и стены станции ему знакомы. После тяжелого ранения сдавать кровь как донор он больше не может, но посчитал важным поддержать донорскую инициативу своих боевых товарищей:

«Целиком снаряд прошел через коленный сустав, порвал артерию. Было очень много операций. Мне неоднократно во время и после операций переливали компоненты крови. Я лично на своем примере ощутил, как важно, чтобы крови всегда хватало. Сейчас я не могу быть донором, но захотелось поддержать ребят-ветеранов. Быть донором - важный шаг, который спасает жизни других людей». 

Ежедневно в отделения станции переливания крови приходит около 300 доноров. В год более 80 000 переливаний донорских компонентов проводится в медицинских организациях региона. Каждый раз, приходя на станцию, доноры не знаю, кому она будет перелита на этот раз. Но они точно знают, что человеческая жизнь - бесценна и готовы помочь ее сохранить, отдавая частичку себя.

 

Фото - Служба крови Самарской области

Теги: Медицина

Как рассказал главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, ремонт проводится поэтапно.
09 декабря 2025, 15:24
В Похвистнево идет капремонт хирургического корпуса ЦРБ
Как рассказал главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, ремонт проводится поэтапно. Здравоохранение
156
Модульное здание построено по типовому проекту, предусматривающему все необходимые помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи.
08 декабря 2025, 19:21
Новый ФАП откроется в селе Тоузаково Кинель-Черкасского района 
Модульное здание построено по типовому проекту, предусматривающему все необходимые помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи. Здравоохранение
441
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой.
08 декабря 2025, 17:57
В Клиниках СамГМУ начали выполнять операции по пересадке волос
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой. Здравоохранение
477
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
177
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
206
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
177
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
534
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
423
Весь список