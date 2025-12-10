Я нашел ошибку
Специалисты помогают родителям детей до трёх лет — как с инвалидностью, так и без неё, например, маловесным и недоношенным.
В губернии доступна помощь для малышей с особенностями развития
Его ключевая задача — не только подвести итоги и представить достижения каждой страны-участницы в продвижении детского и юношеского чтения, но и наметить новые векторы совместного развития.
Самарская областная детская библиотека приняла участие в работе Форума детской и юношеской книги стран СНГ
В СОУНБ пройдет показ документального фильма памяти Героя России Андрея Рябцева

104
В СОУНБ пройдет показ документального фильма памяти Героя России Андрея Рябцева

Во вторник, 16 декабря, в рамках сетевого проекта публичных библиотек региона «Сила в правде» состоится специальный показ документальной ленты «Андрюха» (6+).

Фильм посвящён памяти Героя Российской Федерации, гвардии лейтенанта Андрея Рябцева. Мероприятие начнётся в 14:00 в многофункциональном зале Самарской областной научной библиотеки.

Андрей Рябцев с первых дней принимал участие в специальной военной операции. Он служил в мотострелковой роте 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады, которая дислоцируется в посёлке Рощинский Волжского района Самарской области.

Андрей Рябцев неоднократно принимал участие в специальных встречах, организованных для читателей Самарской областной научной библиотеки, и многие сохранили самые теплые воспоминания о смелом и открытом парне.

«Андрюха» — это уже вторая работа медиацентра «Гермес» из цикла «Наши». Проект рассказывает о героях СВО, педагогах и недавних выпускниках, вставших на защиту Родины.

Премьера фильма с успехом прошла 8 декабря в Москве, в школе № 1409, где когда-то учился сам Андрей Рябцев. Показ был приурочен ко Дню Героев Отечества.

Авторы ленты создали пронзительную историю не только о службе, но и о жизни, любви, семье и судьбоносном выборе. «Он мог стать кем угодно, а стал Русским Офицером!» — такова ключевая мысль киноповествования.

Приглашаем всех почтить память героя и увидеть историю его жизни. Вход свободный (6+)

 

