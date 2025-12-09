Я нашел ошибку
Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей
На 72 000 рублей в Самарской области слесарь обманул родное предприятие
С 1 января 2026 года в Самарской области стартует Автоматизированная упрощенная система налогообложения
В Самарском университете им. Королёва состоится круглый стол к 35-летию возвращения исторического имени областному центру
число резюме молодежи на рабочие и линейные позиции за год выросло на 77%
В Сызрани водитель сбил 34-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть
Роскачество назвало лучшие игристые вина России
самарцы рассказали, каких подарков ждут от близких на Новый год
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами

92
В опросе  SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

В этом году нас ждут рекордно длинные январские каникулы — целых 12 дней. 72% работающих по фиксированному графику самарцев не планируют присоединять к ним отпуска или отгулы. Продлить отдых хотят лишь 11% опрошенных: в конце года намерены взять отпуск 7% респондентов, а после каникул, с 12 января, — только 4%.


Мужчины чаще женщин готовы брать отпуск до наступления праздников (10% против 4% соответственно). Планирующих продлить отдых как за счет присоединения декабрьских дней, так и за счет январских больше среди молодежи до 35 лет (14%).

Что касается отношения к коллегам, которые уходят в отпуск в конце декабря, то 56% горожан воспринимают такие решения спокойно, а 21% — даже положительно. Лишь 5% респондентов относятся к этому отрицательно.

Уход сослуживцев в отпуск в конце декабря нервирует женщин чаще, чем мужчин. Среди респондентов 45+ недовольных больше, чем среди тех, кто моложе (8%).


Как работаем и отдыхаем в новом году, смотрите в производственном календаре SuperJob.


Время проведения: 24—28 ноября 2025 года

