Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами

В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

В этом году нас ждут рекордно длинные январские каникулы — целых 12 дней. 72% работающих по фиксированному графику самарцев не планируют присоединять к ним отпуска или отгулы. Продлить отдых хотят лишь 11% опрошенных: в конце года намерены взять отпуск 7% респондентов, а после каникул, с 12 января, — только 4%.



Мужчины чаще женщин готовы брать отпуск до наступления праздников (10% против 4% соответственно). Планирующих продлить отдых как за счет присоединения декабрьских дней, так и за счет январских больше среди молодежи до 35 лет (14%).



Что касается отношения к коллегам, которые уходят в отпуск в конце декабря, то 56% горожан воспринимают такие решения спокойно, а 21% — даже положительно. Лишь 5% респондентов относятся к этому отрицательно.



Уход сослуживцев в отпуск в конце декабря нервирует женщин чаще, чем мужчин. Среди респондентов 45+ недовольных больше, чем среди тех, кто моложе (8%).



Как работаем и отдыхаем в новом году, смотрите в производственном календаре SuperJob.





Время проведения: 24—28 ноября 2025 года