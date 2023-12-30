В канун Нового Года эксперты Авито Работы опросили 10 000 россиян и выяснили, какие они загадывают желания и что обещают себе в новогоднюю ночь. Больше четверти (27%) отметили, что их прошлогоднее желание сбылось полностью, а у половины (50%) — частично. Не дождались новогоднего чуда только 23% опрошенных.
Загадывать новогодние желания можно разными способами, но чаще всего респонденты отмечали, что проговаривают пожелания про себя под бой курантов (64%) или записывают на бумаге и сжигают (17%). Также россияне загадывают желания, зажигая бенгальские огни (6%), прячут в виде записки под подушкой (3%) или пишут письма Деду Морозу (2%).
Самые распространенные желания, которые планируют загадать россияне в этом году, связаны со здоровьем (54%), деньгами (47%) и счастьем (33%). Кроме того, многие респонденты в 2024 году обещают себе улучшить физическую форму (26%) или отправиться в путешествие (25%).
Нередко россияне загадывают любовь (21%), ставят целью покупку недвижимости (17%) или машины (16%). Популярны и обещания, связанные с самореализацией, — например, о карьерном росте (15%) и новой работе (14%). Сравнительно реже россияне загадывают создание семьи – заключение брака или появление детей (11%), а также запуск собственного бизнеса (11%) и отказ от вредных привычек (13%).
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Главные новогодние желания и обещания в 2024 году
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Ответ
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Доля респондентов, %
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Укрепить здоровье
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54%
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Улучшить финансовое положение/ увеличить доход
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47%
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Стать счастливым
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33%
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Улучшить физическую форму
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26%
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Путешествовать
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25%
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Найти любовь
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21%
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Купить собственное жилье
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17%
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Купить автомобиль
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16%
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Построить карьеру и получить профессиональный рост
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15%
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Найти новую работу
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14%
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Отказаться от вредных привычек
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13%
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Запустить собственный бизнес
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11%
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Создать семью (вступить в брак, завести детей)
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11%