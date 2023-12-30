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Самые распространенные желания, которые планируют загадать россияне в этом году, связаны со здоровьем

30 декабря 2023 11:11
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Самые распространенные желания, которые планируют загадать россияне в этом году, связаны со здоровьем

В канун Нового Года эксперты Авито Работы опросили 10 000 россиян и выяснили, какие они загадывают желания и что обещают себе в новогоднюю ночь. Больше четверти (27%) отметили, что их прошлогоднее желание сбылось полностью, а у половины (50%) — частично. Не дождались новогоднего чуда только 23% опрошенных.

Загадывать новогодние желания можно разными способами, но чаще всего респонденты отмечали, что проговаривают пожелания про себя под бой курантов (64%) или записывают на бумаге и сжигают (17%). Также россияне загадывают желания, зажигая бенгальские огни (6%), прячут в виде записки под подушкой (3%) или пишут письма Деду Морозу (2%).

Самые распространенные желания, которые планируют загадать россияне в этом году, связаны со здоровьем (54%), деньгами (47%) и счастьем (33%). Кроме того, многие респонденты в 2024 году обещают себе улучшить физическую форму (26%) или отправиться в путешествие (25%).

Нередко россияне загадывают любовь (21%), ставят целью покупку недвижимости (17%) или машины (16%). Популярны и обещания, связанные с самореализацией, — например, о карьерном росте (15%) и новой работе (14%). Сравнительно реже россияне загадывают создание семьи – заключение брака или появление детей (11%), а также запуск собственного бизнеса (11%) и отказ от вредных привычек (13%).

 

Главные новогодние желания и обещания в 2024 году

 

 

Ответ

Доля респондентов, %

Укрепить здоровье

54%

Улучшить финансовое положение/ увеличить доход

47%

Стать счастливым

33%

Улучшить физическую форму

26%

Путешествовать

25%

Найти любовь

21%

Купить собственное жилье

17%

Купить автомобиль

16%

Построить карьеру и получить профессиональный рост

15%

Найти новую работу

14%

Отказаться от вредных привычек

13%

Запустить собственный бизнес

11%

Создать семью (вступить в брак, завести детей)

11%
Теги: В центре внимания Опрос

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