Самарцев приглашают принять участие в опросе: программы благоустройства на территории города

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Программы благоустройства нашего города основаны на принципах соучаствующего проектирования. Это практика предусматривает участие жителей на всех этапах проектирования общественных пространств с вовлечением местных сообществ, активистов, представителей административных структур, бизнеса, экспертов. Для ее дальнейшего улучшения проводится опрос мнения жителей.

Цель опроса - получение информации об отношении жителей к реализуемым на территории городского округа Самара программам благоустройства для их дальнейшего развития.

Приняв участие в опросе, вы поможете улучшить механизмы реализации программ и внести свой вклад в повышение качества благоустройства на территории нашего города.

Опрос анонимный. Результаты представляются в обезличенном виде в формате статистики.