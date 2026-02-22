Сайты с онлайн-продажей табака будут блокировать с 1 марта

Росалкогольтабакконтроль с 1 марта будет без суда блокировать сайты, продающие онлайн табачную и никотинсодержащую продукцию. Под запрет также попадут вейпы и кальяны.

Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что регулятор сможет заблокировать онлайн-продажу табака и прочей никотинсодержащей продукции, розничная продажа дистанционным способом которой запрещена законом в сфере охраны здоровья граждан.

Подобный подход уже реализуется в сфере дистанционной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пишут Вести.