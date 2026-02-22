Иван Носков поздравил с Днем защитника Отечества участников СВО, которые проходят лечение в госпитале

21 февраля глава города Самары Иван Носков совместно со своим заместителем Сергеем Карасевым, курирующим вопросы поддержки участников СВО и их семей, посетили военный госпиталь и поздравили с наступающим Днем защитника Отечества бойцов специальной военной операции, которые проходят здесь лечение.

«День Защитника Отечества – в первую очередь праздник тех, кто с оружием в руках отстаивает свободу и независимость России. Не мог не поздравить бойцов лично. Они люди скромные и ничего для себя не просили. Питание организовано хорошо, а с лечением и реабилитацией отлично справляются самарские врачи – помогают нашим бойцам, спасают жизни, восстанавливают здоровье солдат на передовой и в тылу. И я с искренним уважением поздравляю каждого из них с наступающим праздником», – сказал глава города Самары Иван Носков.



Как рассказал начальник военного госпиталя Михаил Игнатов, сегодня здесь проходят лечение военнослужащие из разных городов России – Кургана, Екатеринбурга, Кемерова, Новосибирска и других.



По предложению Ивана Носкова после выписки при желании бойцов для них будут организованы индивидуальные или групповые экскурсии по Самаре и ее основным достопримечательностям.

Фото: пресс-служба администрации Самары