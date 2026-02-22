В России изменят правила возврата авиабилетов при задержках рейсов

Россияне с марта смогут вернуть невозвратные билеты, если рейс задерживается более чем на 30 минут. В случае опоздания пассажира его обратный билет не аннулируется. Об этом заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, пишут "Известия".

«Даны уточнения относительно времени задержки рейса, по прошествии которого можно делать вынужденный возврат», — рассказал Пантелеев в беседе с «РИА Новости».

Пассажир может воспользоваться обратным билетом, если не явился на рейс. Ранее в такой ситуации компании аннулировали обратный билет.

Также в новом издании Федеральных авиационных правил указано, куда необходимо размещать детей, которые путешествуют с родителями, а компании обязали предоставлять соседние места для детей младше 12 лет.

Фото: pxhere.com