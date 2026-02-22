Я нашел ошибку
Сайты с онлайн-продажей табака будут блокировать с 1 марта
Сайты с онлайн-продажей табака будут блокировать с 1 марта
Это произошло во время гонки на 50 километров классическим стилем: россиянка заехала в чужой бокс на пит-стопе и надела лыжи немки Катарины Хеннинг-Доцлер.
Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой на Олимпийских играх в Италии не зачли
В Самарской области похолодает до -20 градусов
В Самарской области похолодает до -20 градусов
Россияне с марта смогут вернуть невозвратные билеты, если рейс задерживается более чем на 30 минут. В случае опоздания пассажира его обратный билет не аннулируется.
В России изменят правила возврата авиабилетов при задержках рейсов
В Сызрани при пожаре в квартире погиб мужчина.
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 9 пожаров
В Красноярске проходят всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Сибирские бобрята».
Александр Рожков из Самары стал победителем всероссийских соревнований по горнолыжному спорту
Отметим, что все автобусные маршруты, проходящие через улицу Максима Горького, будут работать по привычной схеме.
Движение транспорта по улице Максима Горького в Самаре временно ограничат 23 февраля
Как рассказал начальник военного госпиталя Михаил Игнатов, сегодня здесь проходят лечение военнослужащие из разных городов России.
Иван Носков поздравил с Днем защитника Отечества участников СВО, которые проходят лечение в госпитале
В Самарской области похолодает до -20 градусов

147
В Самарской области похолодает до -20 градусов

В ближайшие сутки в Самарскую область вернутся морозы до -20°C, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

Уже в ночь на понедельник, 23 февраля, столбик термометра опустится до -15…-20 °C. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер Южный, юго-восточный, 8…13 м/с.

Днем воздух прогреется до -6…-11 °C, а к ночи вновь похолодает -13…-18 °C. Днем во вторник, 24 февраля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6…11 м/с.

В ночь на 25 февраля самарцев вновь ожидает мороз до -13…-18 °C. Будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Днем вероятность выпадения осадков сохранится. Воздух прогреется до -5…-10 °C, пишет Волга-Ньюс.

