В Самарской области похолодает до -20 градусов

В ближайшие сутки в Самарскую область вернутся морозы до -20°C, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

Уже в ночь на понедельник, 23 февраля, столбик термометра опустится до -15…-20 °C. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер Южный, юго-восточный, 8…13 м/с.

Днем воздух прогреется до -6…-11 °C, а к ночи вновь похолодает -13…-18 °C. Днем во вторник, 24 февраля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6…11 м/с.

В ночь на 25 февраля самарцев вновь ожидает мороз до -13…-18 °C. Будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Днем вероятность выпадения осадков сохранится. Воздух прогреется до -5…-10 °C, пишет Волга-Ньюс.