Сайты с онлайн-продажей табака будут блокировать с 1 марта
Это произошло во время гонки на 50 километров классическим стилем: россиянка заехала в чужой бокс на пит-стопе и надела лыжи немки Катарины Хеннинг-Доцлер.
Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой на Олимпийских играх в Италии не зачли
В Самарской области похолодает до -20 градусов
Россияне с марта смогут вернуть невозвратные билеты, если рейс задерживается более чем на 30 минут. В случае опоздания пассажира его обратный билет не аннулируется.
В России изменят правила возврата авиабилетов при задержках рейсов
В Сызрани при пожаре в квартире погиб мужчина.
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 9 пожаров
В Красноярске проходят всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Сибирские бобрята».
Александр Рожков из Самары стал победителем всероссийских соревнований по горнолыжному спорту
Отметим, что все автобусные маршруты, проходящие через улицу Максима Горького, будут работать по привычной схеме.
Движение транспорта по улице Максима Горького в Самаре временно ограничат 23 февраля
Как рассказал начальник военного госпиталя Михаил Игнатов, сегодня здесь проходят лечение военнослужащие из разных городов России.
Иван Носков поздравил с Днем защитника Отечества участников СВО, которые проходят лечение в госпитале
Иван Носков: «Наши врачи – такие же Защитники Отечества, как и солдаты на передовой»

198
20 февраля Иван Носков встретился с доктором медицинских наук, профессором СамГМУ Алексеем Суздальцевым.

20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, глава города Самары Иван Носков совместно с заместителем главы города Сергеем Карасевым встретились с доктором медицинских наук, профессором, врачом-инфекционистом Центра инфекционной патологии, гепатологии, паразитологии и иммунопрофилактики Самарского государственного медицинского университета Алексеем Александровичем Суздальцевым.

«Большая честь познакомиться с Алексеем Александровичем. Его трудовой стаж – более 50 лет, он выучил десятки, если не сотни самарских врачей и военврачей. При этом остается предельно скромным человеком. Находясь уже на заслуженном отдыхе, профессор продолжает трудиться, оказывает помощь нашим бойцам. Наши врачи – такие же Защитники Отечества, как и солдаты на передовой. Такое служение своему делу и Родине – яркий пример истинного патриотизма и мужества», – отметил глава города Самары Иван Носков.

Свой трудовой путь Алексей Суздальцев начал в начале 70-х годов после окончания Куйбышевского медицинского института имени Д.И. Ульянова (ныне – Самарский государственный медицинский университет). Три года работал инфекционистом в Чувашии, затем, вернувшись в Самару, прошел все ступени профессионального роста от старшего лаборанта до профессора и заведующего кафедрой инфекционных болезней. В 2019 году он передал руководство кафедрой своему преемнику. Сегодня Алексей Александрович продолжает работать в университете и помогает участникам специальной военной операции.

«Сейчас продолжаю работать на полставки. Помогаю ребятам – участникам спецоперации чем могу и как могу, в том числе финансово. Тем бойцам, которые к нам поступают, стараемся оказать самое большое внимание. Приятно, что это отметили, но такое чувство, вроде бы я ничего особенного не делал – по сути, это ведь по силам каждому. Благодарю Ивана Николаевича и поздравляю всех с наступающим Днём защитника Отечества», – сказал доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Алексей Суздальцев.

В завершение встречи Иван Носков вручил Алексею Александровичу Суздальцеву Почетную грамоту за многолетний безупречный труд на благо Самары и нагрудный знак.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Медицина Самара

