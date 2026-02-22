Иван Носков: «Наши врачи – такие же Защитники Отечества, как и солдаты на передовой»

20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, глава города Самары Иван Носков совместно с заместителем главы города Сергеем Карасевым встретились с доктором медицинских наук, профессором, врачом-инфекционистом Центра инфекционной патологии, гепатологии, паразитологии и иммунопрофилактики Самарского государственного медицинского университета Алексеем Александровичем Суздальцевым.



«Большая честь познакомиться с Алексеем Александровичем. Его трудовой стаж – более 50 лет, он выучил десятки, если не сотни самарских врачей и военврачей. При этом остается предельно скромным человеком. Находясь уже на заслуженном отдыхе, профессор продолжает трудиться, оказывает помощь нашим бойцам. Наши врачи – такие же Защитники Отечества, как и солдаты на передовой. Такое служение своему делу и Родине – яркий пример истинного патриотизма и мужества», – отметил глава города Самары Иван Носков.



Свой трудовой путь Алексей Суздальцев начал в начале 70-х годов после окончания Куйбышевского медицинского института имени Д.И. Ульянова (ныне – Самарский государственный медицинский университет). Три года работал инфекционистом в Чувашии, затем, вернувшись в Самару, прошел все ступени профессионального роста от старшего лаборанта до профессора и заведующего кафедрой инфекционных болезней. В 2019 году он передал руководство кафедрой своему преемнику. Сегодня Алексей Александрович продолжает работать в университете и помогает участникам специальной военной операции.



«Сейчас продолжаю работать на полставки. Помогаю ребятам – участникам спецоперации чем могу и как могу, в том числе финансово. Тем бойцам, которые к нам поступают, стараемся оказать самое большое внимание. Приятно, что это отметили, но такое чувство, вроде бы я ничего особенного не делал – по сути, это ведь по силам каждому. Благодарю Ивана Николаевича и поздравляю всех с наступающим Днём защитника Отечества», – сказал доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Алексей Суздальцев.



В завершение встречи Иван Носков вручил Алексею Александровичу Суздальцеву Почетную грамоту за многолетний безупречный труд на благо Самары и нагрудный знак.

Фото: пресс-служба администрации Самары