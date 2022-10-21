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Москва, Уфа и Краснодар возглавляют рейтинг самых дорогих городов России, с точки зрения их жителей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 10 тыс. экономически активных жителей городов-миллионников.

40% жителей Самары считают свой город дорогим, каждый третий (32%) с этим не согласен. Сегодня местные жители реже, чем год назад, разделяют мнение о слишком высокой стоимости жизни здесь (на 4 п.п.). При этом список самых дорогих товаров в Самаре возглавляет жилье. Продукты питания — на втором месте, жилищно-коммунальные услуги — на третьем. Бензин, медицина, развлечения и бытовые услуги также входят в пятерку вещей, которые больше всего облегчают кошелек самарцев.

Чаще всего дорогим городом считают свой город москвичи: в этом убеждены 6 из 10 опрошенных. На втором месте — столица Башкирии: в том, что жить здесь отнюдь не дешево, уверены 57% уфимцев. Краснодар занимает 3 место: дорогим свой город называет каждый второй его житель (51%). Чуть реже о высокой стоимости товаров и услуг говорят в Санкт-Петербурге (49%), Ростове-на-Дону, Волгограде (по 48%) и Екатеринбурге (47%). В середине рейтинга самых дорогих мегаполисов страны находятся Казань и Красноярск (по 45%), Омск и Нижний Новгород (по 41%), Самара и Новосибирск (по 40%). Реже других считают свои города дорогими жители Воронежа и Перми (36% и 35% соответственно). Замыкает рейтинг Челябинск: лишь 1 из 4 опрошенных (24%) убежден в завышенной стоимости жизни в этом регионе.



Как правило, самым дорогим в российских мегаполисах является жилье: по мнению жителей, такая ситуация наблюдается в Москве, Уфе, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Омске, Самаре и Новосибирске. В Красноярске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Перми и Челябинске население чаще всего возмущают цены на продукты питания. Кроме того, заметно облегчает кошелек жителей крупных городов проезд на общественном транспорте, жилищно-коммунальные услуги, бензин, а также медицинское обслуживание, досуг и развлечения. В Нижнем Новгороде, Новосибирске, Воронеже, Перми и Челябинске в список самых дорогих вещей вошли еще и товары народного потребления — одежда, обувь, техника и проч.



По сравнению с прошлым годом , когда SuperJob проводил аналогичное исследование, жители практически всех российских мегаполисов стали называть свой город дорогим реже. Исключением стал Санкт-Петербург: в Северной столице число респондентов, сообщающих о высоких ценах на товары и услуги, осталось на прежнем уровне. Наиболее заметно изменилось отношение горожан к стоимости жизни в Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Омске. «Честно говоря, деньги, да и вообще, потребление, сейчас отошли на второй план», — поясняют респонденты.

