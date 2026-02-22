Авиарейсы Самара — Москва задерживают и отменяют из-за атаки БПЛА 22 февраля

Столица подверглась массированному налету. В воскресенье, 22 февраля, стало известно о задержке и отмене ряда авиарейсов из Самары в Москву.



В 16:25 в Росавиации объявили о закрытии воздушного пространства над столицей из-за опасности атаки БПЛА. В течении дня режим работы аэропортов несколько раз менялся. На данный момент они принимают и отправляют рейсы с некоторыми ограничениями.



За эти часы на подлете к Москве сбили порядка 20 вражеских беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин.



Согласно данным онлайн-табло, два рейса из Самары в столицу оказались отменены, а еще два — задержаны.

Источник: 450media.ru

Фото: pxhere.com