В воскресенье, 22 февраля, стало известно о задержке и отмене ряда авиарейсов из Самары в Москву.
Авиарейсы Самара — Москва задерживают и отменяют из-за атаки БПЛА 22 февраля
Сайты с онлайн-продажей табака будут блокировать с 1 марта
Сайты с онлайн-продажей табака будут блокировать с 1 марта
Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой на ОИ в Италии не зачли: это произошло во время гонки на 50 километров классическим стилем - россиянка заехала в чужой бокс на пит-стопе и надела лыжи немки Катарины Хеннинг-Доцлер.
Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой на Олимпийских играх в Италии не зачли
В Самарской области похолодает до -20 градусов
В Самарской области похолодает до -20 градусов
Россияне с марта смогут вернуть невозвратные билеты, если рейс задерживается более чем на 30 минут. В случае опоздания пассажира его обратный билет не аннулируется.
В России изменят правила возврата авиабилетов при задержках рейсов
В Сызрани при пожаре в квартире погиб мужчина.
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 9 пожаров
В Красноярске проходят всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Сибирские бобрята».
Александр Рожков из Самары стал победителем всероссийских соревнований по горнолыжному спорту
Отметим, что все автобусные маршруты, проходящие через улицу Максима Горького, будут работать по привычной схеме.
Движение транспорта по улице Максима Горького в Самаре временно ограничат 23 февраля
Авиарейсы Самара — Москва задерживают и отменяют из-за атаки БПЛА 22 февраля

278
В воскресенье, 22 февраля, стало известно о задержке и отмене ряда авиарейсов из Самары в Москву.

Столица подверглась массированному налету. В воскресенье, 22 февраля, стало известно о задержке и отмене ряда авиарейсов из Самары в Москву.

В 16:25 в Росавиации объявили о закрытии воздушного пространства над столицей из-за опасности атаки БПЛА. В течении дня режим работы аэропортов несколько раз менялся. На данный момент они принимают и отправляют рейсы с некоторыми ограничениями.

За эти часы на подлете к Москве сбили порядка 20 вражеских беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Согласно данным онлайн-табло, два рейса из Самары в столицу оказались отменены, а еще два — задержаны.

Источник:  450media.ru

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Самара

В Красноярске проходят всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Сибирские бобрята».
22 февраля 2026, 17:35
Александр Рожков из Самары стал победителем всероссийских соревнований по горнолыжному спорту
В Красноярске проходят всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Сибирские бобрята». Спорт
294
Отметим, что все автобусные маршруты, проходящие через улицу Максима Горького, будут работать по привычной схеме.
22 февраля 2026, 17:27
Движение транспорта по улице Максима Горького в Самаре временно ограничат 23 февраля
Отметим, что все автобусные маршруты, проходящие через улицу Максима Горького, будут работать по привычной схеме. Транспорт
277
Как рассказал начальник военного госпиталя Михаил Игнатов, сегодня здесь проходят лечение военнослужащие из разных городов России.
22 февраля 2026, 17:05
Иван Носков поздравил с Днем защитника Отечества участников СВО, которые проходят лечение в госпитале
Как рассказал начальник военного госпиталя Михаил Игнатов, сегодня здесь проходят лечение военнослужащие из разных городов России. Общество
388
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
740
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
2555
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
845
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
1269
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
600
