Специалисты помогают родителям детей до трёх лет — как с инвалидностью, так и без неё, например, маловесным и недоношенным.
В губернии доступна помощь для малышей с особенностями развития
Его ключевая задача — не только подвести итоги и представить достижения каждой страны-участницы в продвижении детского и юношеского чтения, но и наметить новые векторы совместного развития.
Самарская областная детская библиотека приняла участие в работе Форума детской и юношеской книги стран СНГ
В поселке городского типа Суходол произошёл пожар на крыше здания
Иван Носков: «Самара продолжит сотрудничество с Российским футбольным союзом»
В СОУНБ пройдет показ документального фильма памяти Героя России Андрея Рябцева
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
Перед праздниками самарцы активно покупают ретро-ковры и елочные игрушки СССР
Синоптики прогнозируют снег и морозы в Самаре к середине декабря
Самарские врачи спасли новорожденного с редкой патологией кишечника

Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина спасли новорождённого с крайне редким и тяжёлым врождённым пороком желудочно-кишечного тракта.

Патология была выявлена ещё до рождения: во время ультразвукового скрининга врачи заподозрили высокую кишечную непроходимость. После появления малыша на свет, ему провели срочное оперативное вмешательство.

«Во время операции мы столкнулись с уникальным и особенно сложным сочетанием сразу двух редких форм атрезии тощей кишки — множественной атрезии и деформации по типу «яблочной кожуры», — рассказала детский хирург Александра Мазнова. — Такие случаи сопряжены с высоким риском осложнений и смертности, а длина функционирующего кишечника у ребёнка была критически уменьшена».

Команда детских хирургов приняла принципиально важное решение: сохранить максимальную длину кишечника.

«Мы сделали все для восстановления непрерывности кишечной трубки и профилактики синдрома короткой кишки. Дополнительно установили зонд — он позволил одновременно «разгрузить» оперированные участки и начать питание уже на третьи сутки после операции», — отметила врач.

Дальнейшее выхаживание проходило под круглосуточным совместным наблюдением реаниматологов, хирургов и специалистов смежных направлений.

«Питание малыша расширяли постепенно и безопасно. Уже через 2,5 недели он начал получать стандартное энтеральное питание, а на 28-е сутки жизни был переведён из реанимации на второй этап выхаживания», — пояснил заведующий реанимации новорожденных Степан Аборин.

Через месяц ребенка выписали домой — с хорошей прибавкой в весе и полноценным питанием. Сейчас он находится под наблюдением специалистов областной больницы.

«Такой результат стал возможен не только благодаря мастерству хирургов, но и благодаря системным изменениям в организации помощи в рамках мероприятий национального проекта «Семья». В педиатрическом корпусе проведен капитальный ремонт отделения для новорождённых, создана современная интегрированная реанимация. Теперь операции самым маленьким пациентам проводятся непосредственно в реанимации, без транспортировки в удалённые операционные блоки. Сегодня в больнице выстроена полноценная система хирургической помощи новорождённым, сопоставимая с федеральными центрами», — рассказал главный врач Сергей Пушкин.

Напомним, в рамках национального проекта «Семья», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, большое внимание уделено оснащению и дооснащению родильных отделений и Перинатальных центров медицинским оборудованием. В этом году более 400 единиц медтехники будет поставлено в Перинатальные центры Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина и Тольяттинской городской клинической больницы № 5. Кроме того, капитально отремонтируют родильный дом городской клинической больницы № 2 имени Н. А. Семашко.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

В Похвистнево завершается первый этап капремонта хирургического корпуса
10 декабря 2025  12:44
В Похвистнево завершается первый этап капремонта хирургического корпуса
10 декабря 2025  12:31
Патология была выявлена ещё до рождения: во время ультразвукового скрининга врачи заподозрили высокую кишечную непроходимость.
9 декабря 2025  21:16
Врачи больницы им. В.Д. Середавина спасли новорожденного с редкой патологией кишечника
Как рассказал главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, ремонт проводится поэтапно.
9 декабря 2025  15:24
В Похвистнево идет капремонт хирургического корпуса ЦРБ
Модульное здание построено по типовому проекту, предусматривающему все необходимые помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи.
8 декабря 2025  19:21
Новый ФАП откроется в селе Тоузаково Кинель-Черкасского района 
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой.
8 декабря 2025  17:57
В Клиниках СамГМУ начали выполнять операции по пересадке волос
Отказ от курения имеет огромное значение не только для личного здоровья, но и для благополучия окружающих.
8 декабря 2025  15:08
Врач-пульмонолог: " Даже если человек курил 50 лет, все равно нужно бросить – это лучший прогноз для его здоровья во всех смыслах"
В настоящее время собран каркас будущего медицинского объекта, в котором помощь будут получать около 100 жителей населенного пункта.
6 декабря 2025  15:16
В деревне Ерыкла Клявлинского района возводится модульное здание ФАПа
Гонконгский грипп передается практически молниеносно и может быть особенно опасен для пожилых людей и маленьких детей.
5 декабря 2025  22:48
Врач рассказал о главной опасности гонконгского гриппа
Если ваш ребёнок интересуется что такое ВИЧ-инфекция, нужно быть готовым дать ему понятный и развернутый ответ.
5 декабря 2025  20:46
Самарский психолог: важно в подростковом возрасте информировать ребёнка о путях передачи ВИЧ-инфекции
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
