Самарские врачи спасли новорожденного с редкой патологией кишечника

Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина спасли новорождённого с крайне редким и тяжёлым врождённым пороком желудочно-кишечного тракта.

Патология была выявлена ещё до рождения: во время ультразвукового скрининга врачи заподозрили высокую кишечную непроходимость. После появления малыша на свет, ему провели срочное оперативное вмешательство.

«Во время операции мы столкнулись с уникальным и особенно сложным сочетанием сразу двух редких форм атрезии тощей кишки — множественной атрезии и деформации по типу «яблочной кожуры», — рассказала детский хирург Александра Мазнова. — Такие случаи сопряжены с высоким риском осложнений и смертности, а длина функционирующего кишечника у ребёнка была критически уменьшена».

Команда детских хирургов приняла принципиально важное решение: сохранить максимальную длину кишечника.

«Мы сделали все для восстановления непрерывности кишечной трубки и профилактики синдрома короткой кишки. Дополнительно установили зонд — он позволил одновременно «разгрузить» оперированные участки и начать питание уже на третьи сутки после операции», — отметила врач.

Дальнейшее выхаживание проходило под круглосуточным совместным наблюдением реаниматологов, хирургов и специалистов смежных направлений.

«Питание малыша расширяли постепенно и безопасно. Уже через 2,5 недели он начал получать стандартное энтеральное питание, а на 28-е сутки жизни был переведён из реанимации на второй этап выхаживания», — пояснил заведующий реанимации новорожденных Степан Аборин.

Через месяц ребенка выписали домой — с хорошей прибавкой в весе и полноценным питанием. Сейчас он находится под наблюдением специалистов областной больницы.

«Такой результат стал возможен не только благодаря мастерству хирургов, но и благодаря системным изменениям в организации помощи в рамках мероприятий национального проекта «Семья». В педиатрическом корпусе проведен капитальный ремонт отделения для новорождённых, создана современная интегрированная реанимация. Теперь операции самым маленьким пациентам проводятся непосредственно в реанимации, без транспортировки в удалённые операционные блоки. Сегодня в больнице выстроена полноценная система хирургической помощи новорождённым, сопоставимая с федеральными центрами», — рассказал главный врач Сергей Пушкин.

Напомним, в рамках национального проекта «Семья», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, большое внимание уделено оснащению и дооснащению родильных отделений и Перинатальных центров медицинским оборудованием. В этом году более 400 единиц медтехники будет поставлено в Перинатальные центры Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина и Тольяттинской городской клинической больницы № 5. Кроме того, капитально отремонтируют родильный дом городской клинической больницы № 2 имени Н. А. Семашко.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области