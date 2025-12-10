Билайн расширил сеть 4G вблизи жилых домов в городах Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты помогают родителям детей до трёх лет — как с инвалидностью, так и без неё, например, маловесным и недоношенным.
В губернии доступна помощь для малышей с особенностями развития
Его ключевая задача — не только подвести итоги и представить достижения каждой страны-участницы в продвижении детского и юношеского чтения, но и наметить новые векторы совместного развития.
Самарская областная детская библиотека приняла участие в работе Форума детской и юношеской книги стран СНГ
В поселке городского типа Суходол произошёл пожар на крыше здания
В поселке городского типа Суходол произошёл пожар на крыше здания
Иван Носков: «Самара продолжит сотрудничество с Российским футбольным союзом»
Иван Носков: «Самара продолжит сотрудничество с Российским футбольным союзом»
В СОУНБ пройдет показ документального фильма памяти Героя России Андрея Рябцева
В СОУНБ пройдет показ документального фильма памяти Героя России Андрея Рябцева
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
Перед праздниками самарцы активно покупают ретро-ковры и елочные игрушки СССР
Перед праздниками самарцы активно покупают ретро-ковры и елочные игрушки СССР
Синоптики прогнозируют снег и морозы в Самаре к середине декабря
Синоптики прогнозируют снег и морозы в Самаре к середине декабря
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.81
-0.46
EUR 89.43
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Билайн расширил сеть 4G вблизи жилых домов в городах Самарской области

155
Билайн расширил сеть 4G вблизи жилых домов в городах Самарской области

Билайн увеличил емкость сети 4G* в зоне жилых массивов в Самаре, Жигулевске, Сызрани и Тольятти. Надежность покрытия повысилась в результате запуска новых базовых станций и модернизации уже работающего телеком-оборудования на сети оператора. Теперь пользователи смотрят сериалы, проводят время в онлайн-играх, учатся по видеосвязи с еще более уверенным сигналом.

Обновленное качество онлайн-сервисов стало доступно для жителей Самары вблизи многоквартирных домов на улицах Владимировская, Губанова, Декоративная Культура и Черемшанская. Стабильное интернет-соединение позволяет самарцам созваниваться с родными с четким звуком и отправлять медиа в мессенджерах не только в зоне жилой застройки, но и в находящихся рядом аптеках, магазинах и кафе.

В Жигулевске загружать видео в соцсетях, оплачивать покупки в онлайн-магазинах теперь удобнее для жильцов микрорайона Александровское поле, в Сызрани – в многоэтажных домах по ул. 21-я линия, а в Тольятти – на ул. Автостроителей и Никонова. Сеть 4G для тольяттинцев укрепили и на Южном шоссе, неподалеку от технического музея им. К.Г. Сахарова, куда местные и гости города приходят отдохнуть и получить новые знания.

Параметры сети Билайна стали лучше и в пригородах Самарской области. Например, в поселках Алексеевка вблизи города Кинель, Покровская площадка под Чапаевском и Федоровка рядом с Тольятти. Кроме того, недалеко от столицы качество мобильного интернета повысилось для жителей поселков Винтай и Козелки, а также для пассажиров на ж/д станции Ягодная.

«Билайн активно развивает сеть 4G в регионе, чтобы жители могли пользоваться всеми преимуществами современных технологий, а работа онлайн-сервисов была стабильной и качественной. Модернизация сети четвертого поколения в жилых массивах и пригородах – лишь часть нашей программы по расширению емкости и надежности покрытия, которая продолжится и в новом году. Мы уверены, что это откроет дополнительные возможности для работы, развлечения и общения клиентам из разных уголков области», – прокомментировал директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин.

*4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи.

Источник фото – freepik.com.

В центре внимания
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
94
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
201
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
490
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
497
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
281
Весь список