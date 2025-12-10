Я нашел ошибку
Его ключевая задача — не только подвести итоги и представить достижения каждой страны-участницы в продвижении детского и юношеского чтения, но и наметить новые векторы совместного развития.
Самарская областная детская библиотека приняла участие в работе Форума детской и юношеской книги стран СНГ
В поселке городского типа Суходол произошёл пожар на крыше здания
Иван Носков: «Самара продолжит сотрудничество с Российским футбольным союзом»
В СОУНБ пройдет показ документального фильма памяти Героя России Андрея Рябцева
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
Перед праздниками самарцы активно покупают ретро-ковры и елочные игрушки СССР
Синоптики прогнозируют снег и морозы в Самаре к середине декабря
Карты "Мир" с истекшим сроком действия пока продолжат работать
Более 340 тонн мусора вывезено с земель лесного фонда Самарской области

132
Более 340 тонн мусора вывезено с земель лесного фонда Самарской области

В 2025 году в рамках государственной программы социально-экономического развития Самарской области Министерство природных ресурсов и экологии региона заключило государственный контракт на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на землях лесного фонда.
Площадь расчищенных территорий Красноярского и Ново-Буянского лесничеств составила порядка гектара. Вывезено более 800 кубических метров отходов, общий вес которых составил 342 тонны. Спецтехника совершила 39 рейсов на полигон. Весь вывезенный объем пришелся на бытовые отходы.
«Данное мероприятие решает сразу две важнейшие задачи: это и восстановление экологического благополучия наших лесов, и снижение пожарной опасности. Основная масса этих несанкционированных свалок – бытовые отходы граждан. Лесная охрана привлекает к ответственности за такие нарушения, но очень важным для нас направлением является именно профилактика, чтобы привычки оставлять мусор в не предназначенном месте уходили в прошлое», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.
Для сохранения лесов региона также ведется большая работа в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». В этом году проведено лесовосстановление на площади 907 гектаров, в покрытую лесом площадь переведены 380 гектаров посадок прошлых лет.
Минприроды напоминает, что несанкционированное размещение отходов на землях лесного фонда является нарушением правил санитарной безопасности в лесах и влечет за собой административную ответственность по ч. 3 ст. 8.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях:
· для граждан – штраф в размере 5 000 рублей;
· для должностных лиц – штраф от 20 000 до 40 000 рублей;
· для индивидуальных предпринимателей – штраф от 20 000 до 40 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
·для юридических лиц – штраф от 250 000 до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Фото – Минприроды Самарской области

