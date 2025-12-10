Я нашел ошибку
Его ключевая задача — не только подвести итоги и представить достижения каждой страны-участницы в продвижении детского и юношеского чтения, но и наметить новые векторы совместного развития.
Самарская областная детская библиотека приняла участие в работе Форума детской и юношеской книги стран СНГ
В поселке городского типа Суходол произошёл пожар на крыше здания
Иван Носков: «Самара продолжит сотрудничество с Российским футбольным союзом»
В СОУНБ пройдет показ документального фильма памяти Героя России Андрея Рябцева
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
Перед праздниками самарцы активно покупают ретро-ковры и елочные игрушки СССР
Синоптики прогнозируют снег и морозы в Самаре к середине декабря
Карты "Мир" с истекшим сроком действия пока продолжат работать
В Самарскую область к середине декабря возвращается настоящая зимняя погода. Пока осадки будут небольшими, но постепенно снегопады усилятся, а морозы станут заметными.

По данным Приволжского УГМС, 11 декабря местами пройдет небольшой снег. Ночью температура опустится до -6…-11 °C, днем составит -2…-7 °C. 12 декабря ожидается небольшой мокрый снег, ночные температуры составят -3…-8 °C, дневные — от -4 до +1 °C.

Настоящая метель прогнозируется на 14 декабря, когда и днем, и ночью термометры покажут -8…-13 °C. По данным Гидрометцентра России, снег сохранится и 15–16 декабря, а морозы будут держаться ниже -10 °C.

Новогодняя ночь также обещает быть морозной: по большинству источников температура останется ниже нуля.

Жителям рекомендуется заранее готовить зимнюю одежду и обувь, следить за прогнозами погоды и соблюдать осторожность на дорогах. В снежные и морозные дни стоит ограничить длительное пребывание на улице, позаботиться о защите растений и домашних животных, а автомобили — подготовить к зимним условиям, пишет Самара-МК.

