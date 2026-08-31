Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков поздравил коллектив Новокуйбышевского НПЗ с 75-летием предприятия и предстоящим Днём работников нефтяной и газовой промышленности.

За годы работы завод стал одним из флагманов отечественной нефтепереработки. Сегодня, несмотря на вызовы, предприятие продолжает модернизацию производства, повышает глубину переработки нефти и качество выпускаемой продукции.

Денис Гурков отметил вклад НПЗ в социально-экономическое развитие Новокуйбышевска и Самарской области, а также поблагодарил сотрудников и ветеранов за профессионализм и преданность делу.

Фото: минпромторг Самарской области