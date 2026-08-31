Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с губернатором Ростовской области Юрием Борисовичем Слюсарем.

" Обсудили укрепление и расширение сотрудничества наших регионов в самых разных отраслях, в том числе в сфере беспилотной авиации, образования, туризма и многого другого.

В Самарской области установлен экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотных авиационных систем — он признан Правительством РФ одним из наиболее эффективных. В нем уже участвуют 11 регионов страны. Готовы делиться наработанными практиками и выстраивать кооперацию между отраслевыми организациями.

Особенно перспективным видим взаимодействие в аграрной сфере. Наши беспилотные системы могут быть полезны предприятиям Ростовской области для мониторинга сельхозугодий и агрохимических работ — внесения средств защиты растений и удобрений.

Отдельно проговорили возможность поставок сельскохозяйственной техники. Самарская область производит востребованную сельхозтехнику, в частности самоходные опрыскиватели‑разбрасыватели «Туман» от ООО «Пегас‑Агро». Они позволяют бережно обрабатывать даже чувствительные культуры, а их производительность сопоставима с авиационной техникой.

Не менее важны для нас гуманитарные и социальные направления. Сегодня все регионы уделяют особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей. Мы готовы обмениваться лучшими практиками: делиться тем, что уже наработали, и перенимать опыт коллег.

Большой потенциал есть и в научно‑образовательной кооперации. Самарский университет имени Королева готов развивать совместные исследования и разработки с вузами Ростовской области.

Благодарю Юрия Борисовича за плодотворную совместную работу", - написал глава региона в своем канале в MAX.

Фото: пресс-служба правительства СО