Перед праздниками самарцы активно покупают ретро-ковры и елочные игрушки СССР

Аналитики выяснили, какие товары пользуются наибольшим спросом у самарцев перед зимними праздниками, пишет Самара-МК. В этом году в тренде ретростиль и вещи из СССР, а также подарки, связанные с хобби и увлечениями.

Лидером по продажам стали винтажные елочные игрушки — их покупают в 2,5 раза чаще, чем ранее. Также вырос интерес к наборам для рукоделия и музыкальным инструментам, особенно к гитарам, спрос на которые увеличился на 25%.

Популярностью пользуются и предметы интерьера в ретро-стиле: ковры, лампы и комоды из советского прошлого приобретают почти в два раза чаще. Кроме того, в тренде «богатые» искусственные шубы и меховые аксессуары, включая шапки «под леопард», отмечают исследователи сервиса «Авито».