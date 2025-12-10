Я нашел ошибку
Специалисты помогают родителям детей до трёх лет — как с инвалидностью, так и без неё, например, маловесным и недоношенным.
В губернии доступна помощь для малышей с особенностями развития
Его ключевая задача — не только подвести итоги и представить достижения каждой страны-участницы в продвижении детского и юношеского чтения, но и наметить новые векторы совместного развития.
Самарская областная детская библиотека приняла участие в работе Форума детской и юношеской книги стран СНГ
Перед праздниками самарцы активно покупают ретро-ковры и елочные игрушки СССР

124
Перед праздниками самарцы активно покупают ретро-ковры и елочные игрушки СССР

Аналитики выяснили, какие товары пользуются наибольшим спросом у самарцев перед зимними праздниками, пишет Самара-МК. В этом году в тренде ретростиль и вещи из СССР, а также подарки, связанные с хобби и увлечениями.

Лидером по продажам стали винтажные елочные игрушки — их покупают в 2,5 раза чаще, чем ранее. Также вырос интерес к наборам для рукоделия и музыкальным инструментам, особенно к гитарам, спрос на которые увеличился на 25%.

Популярностью пользуются и предметы интерьера в ретро-стиле: ковры, лампы и комоды из советского прошлого приобретают почти в два раза чаще. Кроме того, в тренде «богатые» искусственные шубы и меховые аксессуары, включая шапки «под леопард», отмечают исследователи сервиса «Авито».

