В Самарской области началась весенняя очистка региональных дорог 

За зиму на проезжей части, барьерных ограждениях и дорожных знаках накопились загрязнения: частицы грунта, сажа, масла и остатки противогололедных материалов. Подрядная организация АО «АСАДО» поэтапно выводит на линии специализированную технику, чтобы привести дороги в порядок.



Сегодня на уборку вышли вакуумно-подметальная машина «Пума» — она очищает прилотковую часть дорог, — а также комбинированная дорожная машина (КДМ), оборудованная для мойки ограждений.



В ближайшее время количество техники будет увеличено — итенсивность работ зависит от погодных условий.



Все работы проводятся в светлое время суток. Ночью температура воздуха опускается ниже нуля, и вода на дороге может замерзнуть, создав риск образования наледи. Безопасность движения — безусловный приоритет в работе дорожных служб, сообщает пресс-служба минтранса СО.

