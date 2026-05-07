Всего в 2026-м по нацпроекту запланирован ремонт 150 км региональных дорог.
В Сергиевском районе стартовал ремонт участка автомобильной дороги от Сергиевска до села Красносельское
6 мая 2026 года в одном из подъездов многоквартирного дома в поселке Мехзавод произошла утечка угарного газа из-за нарушений при эксплуатации газового оборудования.
В Самаре женщина умерла, отравившись угарным газом
 Температура воздуха 8 мая в Самаре ночью +10, +12°С, днем +26, +28°С.
8 мая в регионе без осадков, до +28°С
Завтра, 8 мая, огонь торжественно зажгут у Стены памяти погибших в годы Великой Отечественной войны жителей, расположенной в поселке 113 км в Куйбышевском районе.
Капсула с частицей Вечного огня прибыла в Самару из Москвы 
 Дорожные службы приступили к нанесению горизонтальной разметки на региональных и межмуниципальных трассах.
На региональных дорогах начали обновлять разметку
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока региональной программы «Школа героев». Программа была запущена по инициативе главы региона в 2024 году.
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока «Школы героев»
Старт пляжного сезона в Самарской области намечен на 15 июня. Однако дата может измениться.
Летом в самарском регионе планируют обустроить и открыть 64 пляжа
В четверг, 7 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.
Вячеслав Федорищев посетил Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
В Самару в рамках международной патриотической акции «Огонь памяти», инициированной Народным фронтом, прибыла капсула с частицей Вечного огня, зажженного у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Завтра, 8 мая, огонь торжественно зажгут у Стены памяти погибших в годы Великой Отечественной войны жителей, расположенной в поселке 113 км в Куйбышевском районе.

«Для Самары большая честь присоединиться к международной патриотической акции «Огонь памяти». Это не просто символический жест - это живая связь времен и поколений. Каждый раз, когда мы передаём частицу священного пламени, мы подтверждаем: память о подвиге наших предков жива. Правду о прошлом важно передавать из поколения в поколение - в день сегодняшний и завтрашний. Чтобы будущие поколения жителей России чтили память победителей, гордились их мужеством и стойкостью, а главное — понимали, какой ценой была завоёвана Победа», – сказал глава города Самары Иван Носков.

На железнодорожном вокзале Самары «Огонь памяти» встретили представители ветеранского сообщества, депутатского корпуса и общественных организаций, активисты Народного фронта, представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и воспитанники «Юнармии».

«За десять лет акция стала доброй и важной. Без всякого преувеличения — народной. «Огонь памяти» побывал в нескольких странах, и везде его встречали по-особенному, с глубоким чувством сопричастности к великой истории. Это доказывает: память о подвиге советского солдата не знает границ. Для Самары принимать у себя частицу Вечного огня — огромная честь. Мы осознаем, что становимся частью большой эстафеты, которая соединяет поколения, города и целые народы. Наш долг — передать этот огонь дальше: детям, внукам, правнукам. Чтобы они знали правду. Чтобы гордились. В этом и есть главный смысл акции», - сказал председатель Думы города Самары Сергей Рязанов.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

