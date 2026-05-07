Капсула с частицей Вечного огня прибыла в Самару из Москвы 

В Самару в рамках международной патриотической акции «Огонь памяти», инициированной Народным фронтом, прибыла капсула с частицей Вечного огня, зажженного у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Завтра, 8 мая, огонь торжественно зажгут у Стены памяти погибших в годы Великой Отечественной войны жителей, расположенной в поселке 113 км в Куйбышевском районе.



«Для Самары большая честь присоединиться к международной патриотической акции «Огонь памяти». Это не просто символический жест - это живая связь времен и поколений. Каждый раз, когда мы передаём частицу священного пламени, мы подтверждаем: память о подвиге наших предков жива. Правду о прошлом важно передавать из поколения в поколение - в день сегодняшний и завтрашний. Чтобы будущие поколения жителей России чтили память победителей, гордились их мужеством и стойкостью, а главное — понимали, какой ценой была завоёвана Победа», – сказал глава города Самары Иван Носков.



На железнодорожном вокзале Самары «Огонь памяти» встретили представители ветеранского сообщества, депутатского корпуса и общественных организаций, активисты Народного фронта, представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и воспитанники «Юнармии».



«За десять лет акция стала доброй и важной. Без всякого преувеличения — народной. «Огонь памяти» побывал в нескольких странах, и везде его встречали по-особенному, с глубоким чувством сопричастности к великой истории. Это доказывает: память о подвиге советского солдата не знает границ. Для Самары принимать у себя частицу Вечного огня — огромная честь. Мы осознаем, что становимся частью большой эстафеты, которая соединяет поколения, города и целые народы. Наш долг — передать этот огонь дальше: детям, внукам, правнукам. Чтобы они знали правду. Чтобы гордились. В этом и есть главный смысл акции», - сказал председатель Думы города Самары Сергей Рязанов.

